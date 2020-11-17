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Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

17.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Gates maske takmayanları nüdistlere benzetti.

Aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir kez daha koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili açıklamaları ile gündemde.

Rashida Jones'un podcast programının ilk konuğu olan Gates salgına karşı mücadelenin en etkin yolunun maske takmak olduğunun altını çizerek insanların bu kurala hala uymamasını anlayamadığını belirtti.

Business Insider'da yer alan habere göre, yapılan bilimsel araştırmaların maske kullanımının hayati önemini kanıtladığını hatırlatan Gates, insanların bu kurala tepki göstermesine anlam veremediğini belirtti.

"İnsanlara pantolon giymeleri söyleniyor ve herkes bu kurala uyuyor" sözleri ile maske kullanmayanları eleştiren Gates, maske takmanın en az kıyafet giymek kadar doğal bir şey olduğunun altını çizdi. Gates ayrıca maske takmayanları nüdistlere benzetti.

GATES ÇİFTİNDEN COVİD-19'A KARŞI 70 MİLYON DOLAR EK BAĞIŞ

Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı’nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak için 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

2000 yılında kurulan vakıf COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü’ne (AMC) 50 milyon dolar, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı.

İŞTE BİLL GATES VE EŞİNİN YATIRIM YAPTIĞI 4 AŞI ÜRETİCİSİ

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ABD merkezli şirketteki görevini bıraktıktan sonra tüm mesaisini hayır işlerine ayırmış durumda.

Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in yönettiği Gates Vakfı, dünyanın ortak gündemi haline gelen corona virüse karşı pek çok projeye destek sağlamış durumda.

2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, corona virüse karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu.

Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.

Koronavirüs aşısını Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması ile birlikte geliştiren Pfizer, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasının yüzde 90 engellendiğini duyurmuştu.

Gates Vakfı BioNTech’e ilk yatırımını ise corona virüs salgınından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Şirket geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Covid-19 aşı adayının ilk klinik aşamaya geldiğini duyurmuştu.

Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology koronavirüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu.

Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

'Vir-7832' olarak adlandırılan tedavinin tüm testleri başarı ile geçmesi durumunda 2021 yılında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

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