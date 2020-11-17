Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir kez daha koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili açıklamaları ile gündemde.

Rashida Jones'un podcast programının ilk konuğu olan Gates salgına karşı mücadelenin en etkin yolunun maske takmak olduğunun altını çizerek insanların bu kurala hala uymamasını anlayamadığını belirtti.

Business Insider'da yer alan habere göre, yapılan bilimsel araştırmaların maske kullanımının hayati önemini kanıtladığını hatırlatan Gates, insanların bu kurala tepki göstermesine anlam veremediğini belirtti.

"İnsanlara pantolon giymeleri söyleniyor ve herkes bu kurala uyuyor" sözleri ile maske kullanmayanları eleştiren Gates, maske takmanın en az kıyafet giymek kadar doğal bir şey olduğunun altını çizdi. Gates ayrıca maske takmayanları nüdistlere benzetti.

GATES ÇİFTİNDEN COVİD-19'A KARŞI 70 MİLYON DOLAR EK BAĞIŞ

Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı’nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak için 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.