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Bill Gates'ten komplo teorilerine yanıt

28.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Bill Gates'ten komplo teorilerine yanıt

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde ortaya çıkan komplo teorilerine ilişkin Rueters'a açıklamalarda bulundu. İddialara çok şaşırdığını söyleyen Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini belirtti.

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşmış durumda.

Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüs pek çok komplo teorisinin de ortaya çıkmasına neden olmuş durumda.

O komplo teorilerinden en dikkat çekeni ise ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile ilgili.

Geçtiğimiz dönemde eski ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı tarafından da dile getirilen komplo teorisine göre koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabilir.

“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a röportaj veren Gates, hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalarda bu iddialara çok şaşırdığını söyleyen Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Yahoo News için YouGov tarafından düzenlenen ve Cumhuriyetçi Parti’ye oy veren 1.640 yetişkinin katıldığı ankete göre, her 100 kişiden 44’ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor.

Aynı habere göre bu iddiaların doğru olduğuna inanıyor musunuz sorusuna cevap veren Cumhuriyetçilerin %26'sı inanmadığını söylerken, %31'i de emin olmadıklarını söylüyor.

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