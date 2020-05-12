Bill Gates'ten koronavirüs için pişmanlık itirafı!

Koronavirüs salgını süresince en dikkat çeken kişi Bill Gates oldu. Komplo teorisyenlerinin salgının baş aktörü olarak adlandırdığı Bill Gates, Bill & Melinda Vakfı ile koronavirüs salgınında birçok insana yardım gönderdi. Koronavirüs test kitine ulaşma imkanı olmayan insanlara test kiti bağışlayan Gates, aslında büyük bir pişmanlık yaşıyor. Son açıklamaları da bunun bir itirafı niteliğinde.

BİLL GATES'İN KORONAVİRÜS PİŞMANLIĞI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Wall Street Journal'a konuştu. Gates, konuk olduğu röportajda dünya liderlerinin bu trajediden ders alacaklarını ve bir daha benzer salgınların ortaya çıkmasını önlemek için gerekli yatırımları yapacaklarını umduğunu söyledi. Microsoft'un kurucu ismi, insanları önceden uyarabilmenin önemine dikkat çekerek, "Keşke bu tehdide karşı insanların dikkatini çekmek için daha fazla çaba harcasaydım" itirafında bulundu.

'KEŞKE İŞE YARASALARDI'

Koronavirüs öncesi uyarı niteliğindeki konuşmalarında Dünya'nın pandemik bir salgınla yüzleşebileceğini sık sık söyleyen Bill Gates, bu konuşmalara da değindi. Gates, keşke uyarılarım işe yarasaydı ve küresel çapta koordineli bir hareket başlatabilseydik. diyerek koronavirüs salgını için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

