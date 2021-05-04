Bill Gates ve Melinda Gates Boşanıyor

Dünyanın en zengin çiftlerinden Bill Gates ve Melinda Gates evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in Twitter hesabından ortak açıklamada çift, "İlişkimiz üzerine fazlasıyla düşündükten ve çalıştıktan sonra, evliliğimizi bitirme kararı aldık. Artık hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte gelişebileceğimize inanmıyoruz. Yeni hayatımızda yolumuzu bulmaya çalışırken, ailemiz için mesafe ve mahremiyet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İkili, 2000 yılında hayata geçirilen ve kar amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanları ve mütevellileriydi.

Ekonomi kanala CNBC’nin paylaştığı bir vergi beyannamesine göre, vakfın şu anda 51 milyar doların üzerinde varlığı bulunuyor. Boşanma kararın mali ayrıntıları ise henüz netleşmiş değil.

Bill Gates, 1975'te okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u bulmak için Harvard'dan ayrıldı. Gates, 1986'daki ilk halka arzında Microsoft'un yüzde 49'una sahip oldu ve bu da onu anında dolar milyoneri yaptı.Microsoft'un patlama yapmasıyla kısa sürede dünyanın en zengin insanı oldu.