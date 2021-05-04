Bill Gates ve Melinda Gates Boşanıyor

Dünyanın en zengin çiftlerinden Bill Gates ve Melinda Gates evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıkladı.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in Twitter hesabından ortak açıklamada çift, "İlişkimiz üzerine fazlasıyla düşündükten ve çalıştıktan sonra, evliliğimizi bitirme kararı aldık. Artık hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte gelişebileceğimize inanmıyoruz. Yeni hayatımızda yolumuzu bulmaya çalışırken, ailemiz için mesafe ve mahremiyet istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İkili, 2000 yılında hayata geçirilen ve kar amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanları ve mütevellileriydi.
Ekonomi kanala CNBC’nin paylaştığı bir vergi beyannamesine göre, vakfın şu anda 51 milyar doların üzerinde varlığı bulunuyor. Boşanma kararın mali ayrıntıları ise henüz netleşmiş değil.
Bill Gates, 1975'te okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u bulmak için Harvard'dan ayrıldı. Gates, 1986'daki ilk halka arzında Microsoft'un yüzde 49'una sahip oldu ve bu da onu anında dolar milyoneri yaptı.Microsoft'un patlama yapmasıyla kısa sürede dünyanın en zengin insanı oldu.
Şirketi dünyanın en değerli teknoloji firmalarından biri haline getiren Gates, hayırseverliğe odaklanmak için 2020'nin Mart ayında yönetim kurulundan istifa etti.
İki yıl önce de Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve 4 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos boşanma kararı almıştı.Boşanma anlaşmasına göre çiftin sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25'i MacKenzie Bezos'un oldu. Bezos çifti, Amazon hisselerinin yüzde 16'sını elinde tutuyordu. Bu hisselerin değeri 140 milyar dolardı. Rekor anlaşmaya göre Mackenzie Bezos, Washington Post Gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin tamamını ise Jeff Bezos'a devretti. Boşanmanın ardından Amazon’ın kontrolu da Jeff Bezos’ta. Zira hisselerin yüzde 4’ü kendisinde kalsa da MacKenzie Bezos, yönetimdeki tüm haklarından feragat etti.