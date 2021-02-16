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Bill Gates: Çiplerle aşılar arasındaki bağlantıyı anlamıyorum

16.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Bill Gates: Çiplerle aşılar arasındaki bağlantıyı anlamıyorum

Bill Gates, aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini saçmalık olarak nitelendirdi.

Gates ayrıca 2022’ye dek tüm dünyada koronavirüse karşı aşılamaların tamamlanabileceğini belirtti.

Microsoft'un kurucusu ve küresel çapta sağlık alanında çalışmaların destekçisi Bill Gates, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, virüsün mutasyona uğramış varyantlarına karşı da etkili olacağına ve zengin ülkelerdeki aşılamaların yıl sonuna dek tamamlanacağına inandığını ifade etti. Alman televizyon kanalı ARD'de 17 Mart'ta yayınlanacak bir programa röportaj veren Gates, yoksul ülkelerdeki aşı kampanyaları ile ilgili olarak da, "Dünyanın geri kalanı için büyük cömertlik gerekecek. Bunu başarırsak 2022'ye kadar tüm dünya aşılanma tamamlanmış olur" dedi.

Aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini de değerlendiren Bill Gates, insanları neden gözetim altında tutmak isteyebileceğini anlayamadığını belirterek, sosyal medyada, koronavirüs aşısı ile insanlara çip yerleştirileceği yönündeki söylentiler hakkında, "Mikroçiplerle aşılar arasındaki bağlantıyı ise hiç anlamıyorum" ifadesini kullandı. Gates, "Bazı iddialar o denli saçma ki kendimize, 'buna yanıt vermek zorunda mıyım?' diye sormamız lazım" dedi.

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Bill Gates, koronavirüs salgınından maddi anlamda faydalandığı yönündeki iddiaları da reddetti. Aşı çalışmaları için sarfettiği çabanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını ifade eden Gates, "Benim servetim her yıl, bu aşı kampanyalarına şu anda yatırım yapan vakıf nedeniyle küçülüyor" dedi.

Bill Gates ile eşinin kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın aşı geliştirme çalışmalarına şu ana dek 1,7 milyar euro civarında kaynak aktardığı belirtiliyor.


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