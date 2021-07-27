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Bill ve Melinda Gates çifti boşanacaklarını duyurmadan önce 'mal paylaşımında' anlaştı

27.07.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill ve Melinda Gates 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını duyurdu. "Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyen Bill ve Melinda Gates, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Çift mal paylaşımında da anlaştı.

Bill ve Melinda Gates çifti boşanacaklarını duyurmadan önce 'mal paylaşımında' anlaştı

ABD basını, Bill ve Melinda Gates'in boşanma kararını açıklamadan önce mal paylaşımında anlaştığını aktarıyor.

Bill ve Melinda Gates çifti, 1994 yılında evlenirken bir evlilik sözleşmesi imzalamamıştı.

Çift Pazartesi günü 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

"Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyen Bill ve Melinda Gates, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin üç çocuğu var.

Birlikte yönettikleri Bill & Melinda Gates Vakfı ise dünya çapında aşılama gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bağışlarıyla biliniyor.

Gates ailesi yatırımcı Warren Buffet ile milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürütüyordu.

Forbes dergisine göre serveti 124 milyar dolar olan Gates dünyanın en zengin dördüncü kişisi.

Bill Gates serveti, 1970'lerde kurduğu ve bugün dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'a borçlu.

Çiftin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, birlikte yönettikleri vakfın misyonuna inanmaya devam ettikleri ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürecekleri yer aldı.

Çift bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini de talep etti.

Nasıl tanışmışlardı?

Melinda Frech, 1987'de Microsoft'ta ürün sorumlusu olarak çalışmaya başladı ve Bill Gates ile New York'ta bir iş yemeği için buluştular ve ardından ilişkileri başladı.

O dönemi bir Netflix belgeseli için anlatan Bill Gates "Birbirimizi önemsiyorduk. Önümüzde iki seçenek vardı: Ya ayrılacaktık ya da evlenecektik" demişti.

Melinda Gates ise, duygusal ilişkilerinde dahi sistemli olmaktan vazgeçmeyen Bill Gates'i bir gün "evliliğin olumlu ve olumsuz yanları" listesi hazırlarken gördüğünü anlatmıştı.

Çift 1994'te Hawaii'nin Lanai adasında evlendi. Basına yansıyan haberlere göre davetsiz misafirlerden korunmak için düğün sırasında adadaki tüm helikopterleri kiralamışlardı.

Bill Gates geçen yıl vakıf işlerine odaklanmak için Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılmıştı.

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