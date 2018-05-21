Billboard Müzik Ödülleri’nde dekolteler yarıştı

Törene kırmızı halı stilleri damgasını vurdu...

İşte ünlülerin kırmızı halı stilleri

1 / 11 Billboard Müzik Ödülleri, dün gcee ABD’de gerçekleşti. Ed Sheeran’ın 6 ödül birden altığı törende Janet Jackson’ın performansı dikkat çekti

2 / 11 52 yaşındaki şarkıcının seksi dansı büyük beğeni topladı. Doğum sonrası kilolarının henüz gitmediği görülen Jackson’ın salaş bir kombin tercih etmesi de muhtemelen bu yüzden…

3 / 11 Törene katılanlar, sahne performansları ve verilen ödüller kadar, kırmızı halı stilleri de oldukça fazla konuşuldu. Sadece müzik değil, pek çok alandan katılan isimlerin dekolte tercih etmesi dikkat çekti…

4 / 11 En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü kazanan Taylor Swift, Hailey Baldwin, Ciara, Chantel Jeffries tercih ettikleri kıyafetlerle gecenin en şık kadınları arasında yer alırken, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Christina Aquilera ise hayal kırıklığı yaşattı.

5 / 11 İşte dün geceye dair kırmızı halı stilleri… Ciara / Elbise: Julien Macdonald

6 / 11 Dua Lipa Elbise; Alexandre Vauthier

7 / 11 Hailey Baldwin Elbise: Alexandre Vauthier

8 / 11 Padma Lakshmi

9 / 11 Elbise; The Blonds

10 / 11 Taylor Swift