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Billie Eilish: 11 yaşında pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüm

23.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi. Bir programda konuşan 19 yaşındaki Eilish, bunun nasıl bir etki yarattığını yıllar sonra anladığını belirtti.

Billie Eilish: 11 yaşında pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüm

Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi.

Bir programda konuşan 19 yaşındaki Eilish, bunun nasıl bir etki yarattığını yıllar sonra anladığını belirtti.

Grammy ödüllü şarkıcı bu deneyimin, seks yapmaya başladıktan sonra "iyi hissetmediği şeylere hayır dememesi gerektiğini" düşünmesine yol açtığını da ekledi:

"Çünkü böyle şeyleri çekici bulmam gerektiğini sanıyordum."

Ergenliğinin büyük bir kısmını kamuoyunun gözleri önünde geçiren Eilish, bol kıyafetler giymesi, beden algısı ve büyürken cinselleştirilme hakkındaki fikirlerini daha önce de paylaşmıştı.

Söyleşiyi yapan Howard Stern'in, Happier Than Ever albümündeki Male Fantasy (Erkek Fantazisi) şarkısı hakkında sorduğu bir sorunun ardından Eilish, artık pornonun "utanç verici" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Eilish özellikle de pornonun kadınların bedenleri ve cinsel deneyimleri üzerindeki etkisini eleştirdi:

"Bunun neden kötü bir şey olduğunu o zaman anlamamıştım. Seks yapmanın böyle öğrenildiğini sanıyordum.

"Bunu savunuyordum, bunun hakkında konuşan kişilerdendim, bununla bir sorunumun olmamasının havalı olduğunu sanıyordum ve neden kötü olduğunu anlamıyordum."

Eilish, annesinin bunları anlattığında dehşete düştüğünü de söyledi.

Böylesi bir içeriğe o yaşta maruz kalmanın beynini "mahvettiğine" inandığını, pornonun "esas sorununun" seks sırasında neyin normal olduğuna dair fikirleri etkilemesi olduğunu ve buna rızanın da dahil olduğunu ekledi.

Eilish'in görüşleri, çocuk sağlığı uzmanlar tarafından da paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küçük yaşta pornoya maruz kalmanın çocuklara zararlı olabileceğini söylüyor.

Özellikle şiddet içeren ve kadın düşmanı pornonun bunun normalleşmesine yol açabileceğini ve akıl sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor.

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