Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde

Şarkıcı Billie Eilish Vogue dergisine verdiği mülakatta cinsel taciz ve istismarın "her yerde" olduğunu söyledi.

19 yaşındaki ABD'li şarkıcı/besteci Eilish "Ben başından tekinsiz bir şey geçmemiş, gerçekten kötü bir deneyim yaşamamış tek bir kız çocuğu ya da kadın tanımıyorum" dedi, genç erkeklerin de sürekli istismara uğradığını ekledi.

Röportajı yapan Vogue yazarı Laura Snapes, bunun "daha küçük yaşlarda Eilish'in de başına geldiğini" yazdı ama "ayrıntıların onda saklı olduğunu" ekledi.

Grammy ödüllü şarkıcı/şarkı yazarı, Vogue röportajında, küçük yaşta birini istismar eden bir tacizciyi anlattığı Your Power adlı yeni single'ı hakkında konuşurken "Bu şarkı başkalarını istismar edenlere en çok da erkeklere açık bir mektup" dedi.

Eilish dergi için fotoğraf çekiminde de yeni imajını sergiledi ve bunu üstünden dökülen özensiz bir giyim tarzı olduğunu söyleyenlere karşı bir fırsata dönüştürdü.

https://www.instagram.com/p/COYGAL4FPns/

"Eski model, klasik, duvara asmalık" diye nitelediği yeni görünümünde şarkıcının siyah ve yeşil saçlarının yerini platin sarısı bukleler alıyor.