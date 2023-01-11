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  4. Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

11.01.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, yatak odasından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Billie Eilish'in dekolteli paylaşımına kısa sürede 4 milyona yakın beğeni geldi.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Şarkılarıyla dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunan Billie Eilish, yatak odası paylaşımıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Siyah bir gecelik tercih eden Billi Eilish, cesur stilinin her detayını paylaştı.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Ünlü şarkıcının iddialı paylaşımı 3 saat içinde milyonlarca beğeni aldı.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Madison Beer ve Hailey Bieber da Eilish'in seksi pozlarını beğenenler arasındaydı.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Billie Eilish, 18 yaşından önce porno izlediği için yetişkinlik döneminde birtakım psikolojik sorunlar yaşadığını anlatmıştı.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti

Seks hayatının problemli olduğunu söyleyen Eilish, ''Pornoya erken yaşta maruz kaldığım için yatakta 'hayır' demeyi öğrenemedim'' demişti.

Billie Eilish göğüs dekolteli yatak pozuyla beğeni butonunu çökertti


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