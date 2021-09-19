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Billie Eilish herkesten gizlediği kasığındaki dövmesini paylaştı

19.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, daha önce "Asla göstermem!" dediği dövmesini geçtiğimiz günlerde katıldığı MET Gala etkinliğinde gözler önüne serdi. Geceye bordo renkli yırtmaçlı bir elbiseyle katılan Eilish, verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Billie Eilish herkesten gizlediği kasığındaki dövmesini paylaştı

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, geçen hafta düzenlenen MET Gala gecesinin en çok dikkat çeken konuklarından biriydi.

Gecede birden fazla kıyafet giyen Eilish, ilk olarak uçuk pembe renkli tül bir elbise tercih etti. Saçlarını da kısaltan şarkıcı, eski ekol Hollywood şıklığını yansıttı.

Ekran Alıntısı

Gecenin ilerleyen saatlerinde elbisesini değiştiren Billie Eilish, bordo renkli yırtmaçlı ve pelerinli bir kıyafet giydi. Eilish'in bu elbisesinin en önemli özelliği ise kasığındaki dövmeyi gözler önüne seren yırtmacıydı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl Vanity Fair'e verdiği röportajda bacağındaki dövmesiyle ilgili olarak "Asla görmeyeceksiniz!" diye konuşmuştu. Fakat gala gecesinde o dövmeyi gözler önüne seren Billie Eilish, verdiği pozu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Billie Eilish
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