Billie Eilish: Panik atak geçirdim, her gece saatlerce ağladım

Rolling Stone’a konuşan Billie Eilish sinir krizi benzeri davranışının ardındaki sebebin zayıf akıl sağlığı olduğunu belirtti. Instagram'da yaklaşık 35 milyon takipçisi bulunan Eilish "Şimdiye kadarki en zor haftalarımdan biriydi. Daha önce hayatımda hiç bu kadar umutsuz hissetmemiştim" dedi.

Geçmişte hiç anksiyete ya da panik atak yaşamadığını söyleyen 17 yaşındaki şarkıcı, “Ama o hafta her gece bir panik atak yaşadım. Her gece iki saat boyunca ağladım. Gerçekten, gerçekten çok kötüydü” diye konuştu.

Eilish, yaşadığı anksiyetenin sebebinin tur takvimiyle başa çıkamadığını hissetmesi olduğunu belirtti. Şarkıcının dünyanın birçok ülkesini içeren ve 2020’nin ortasına dek sürecek bir konser takvimi bulunuyor.

“Yine ayrılıp yola çıkmak zorunda olduğum gerçeğini kabul edemiyordum” diyen Eilish sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonu gelmez bir belirsizlik gibiydi. Ufukta gerçekten bir son yoktu. Yani gerçekten; turun sonu görünmüyordu."

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Röportajda geçmişte kendine zarar verdiğini de söyleyen Eilish, zaman zaman tek başına olduğunda “tehlikeli” hissettiğini belirterek, “Yalnızken kendime güvenmiyorum” dedi.

Müzisyen ayrıca menajerliğini yapan annesiyle oturup arkadaşlarının turda ona eşlik edebileceği tarihler belirleyeceğini belirtti. Eilish bunun “tutunabileceği” bir şey olduğunu ifade etti.

