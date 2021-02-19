MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Billie Eilish tehdit mesajlarıyla şoke oldu! Tacizciyi şikayet e tti

Billie Eilish tehdit mesajlarıyla şoke oldu! Tacizciyi şikayet e tti

19.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Billie Eilish tehdit mesajlarıyla şoke oldu! Tacizciyi şikayet e tti

Billie Eilish sürekli evinin etrafında dolaşan, jestleri ve gönderdiği mesajlarla ölüm tehditleri savuran tacizciden davacı oldu.

Grammy rekortmeni Billie Eilish, Los Angeles’taki evine gelerek taciz eden ve tehdit mesajlarıyla korkutan kişiden davacı oldu. Eilish, evinin karşısındaki bir okulda altı aydır kamp kurduğunu iddia ettiği John Hearle'a karşı mahkemeden bir uzaklaştırma emri talep etti.

'BOĞAZINI KESECEĞİM' HAREKETİ

19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, John Hearle adlı kişinin kendisini tehdit içeren mektup bombardımanına tuttuğunu, hatta kendisini görünce 'boğazını kesme' işareti yaptığını iddia etti.

Eilish, TMZ’nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Hearle’den tüyler ürpertici şu notu aldığını iddia etti:

“İstediğin şey benim için ölmek değilse istediğini elde edemezsin. Yakında suların yükseleceğini bileceksin ve öleceksin.”

Şarkıcı ayrıca Hearle tarafından, evine girip çıkarken izlendiğini, bu esnada sözlü ya da jestlerle tacize uğradığını belirtti. Hearle adlı tacizcinin orada olduğunu bildiği için evine her girişinde kaygılandığını söyleyen ünlü şarkıcı, kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini anlattı. Eilish, mahkemeden, tacizcinin, evine ve ailesine yaklaşmasını önleyecek bir karar talep etti.

The Blast’ın elde ettiği mahkeme belgelerinde Eilish, “Tekrarlanan tacizlerden dolayı evimde ve kişisel alanımdaki huzur ve sükunet hissimi kaybettim. Bu da duygusal yaralanmaya neden oldu” ifadesini kullandı.

Eilish’ın iddiasına göre tacizler ağustos ayından bu yana sürüyor. Daily Mail’in haberinde, emniyet güçlerinin konuyu araştırdığı ancak herhangi bir tutuklama yapılmadığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kocası evden attı denilmişti! Suskunluğunu bozdu...Kocası evden attı denilmişti! Suskunluğunu bozdu...
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Diğer Haberler

Chloe Ferry pozuyla olay oldu! Neredeyse altı yok

3.6 milyon takipçiye ulaşınca... Şoke eden paylaşım

Ünlü sanatçı Toygun Ateş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı koronavirüse yenik düştü

Süreyya Yalçın eriyor! Son hali olay oldu

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali gündemde

'Meltem Miraloğlu'nu kocası evden attı' denilmişti! Suskunluğunu bozdu...

Kocası evden attı denilmişti! Suskunluğunu bozdu...

İrem Derici'den 'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Sıla Gençoğlu'na darp davasında Ahmet Kural'ın yeniden yargılanması başladı

Sıla-Ahmet Kural davasında yeniden yargılama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.