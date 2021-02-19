Billie Eilish tehdit mesajlarıyla şoke oldu! Tacizciyi şikayet e tti

Grammy rekortmeni Billie Eilish, Los Angeles’taki evine gelerek taciz eden ve tehdit mesajlarıyla korkutan kişiden davacı oldu. Eilish, evinin karşısındaki bir okulda altı aydır kamp kurduğunu iddia ettiği John Hearle'a karşı mahkemeden bir uzaklaştırma emri talep etti.

'BOĞAZINI KESECEĞİM' HAREKETİ

19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, John Hearle adlı kişinin kendisini tehdit içeren mektup bombardımanına tuttuğunu, hatta kendisini görünce 'boğazını kesme' işareti yaptığını iddia etti.

Eilish, TMZ’nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Hearle’den tüyler ürpertici şu notu aldığını iddia etti:

“İstediğin şey benim için ölmek değilse istediğini elde edemezsin. Yakında suların yükseleceğini bileceksin ve öleceksin.”

Şarkıcı ayrıca Hearle tarafından, evine girip çıkarken izlendiğini, bu esnada sözlü ya da jestlerle tacize uğradığını belirtti. Hearle adlı tacizcinin orada olduğunu bildiği için evine her girişinde kaygılandığını söyleyen ünlü şarkıcı, kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini anlattı. Eilish, mahkemeden, tacizcinin, evine ve ailesine yaklaşmasını önleyecek bir karar talep etti.