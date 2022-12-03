MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Billie Eilish'ten sarı saç itirafı! " İnsanlar bana karşı tutumlarını tamamen değiştirmişti"

Billie Eilish'ten sarı saç itirafı! " İnsanlar bana karşı tutumlarını tamamen değiştirmişti"

03.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü genç şarkıcı Billie Eilish, imzası haline gelen siyah-parlak yeşil saçlarını 2021'de platin sarıya boyatarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Billie Eilish'ten sarı saç itirafı! " İnsanlar bana karşı tutumlarını tamamen değiştirmişti"

20 yaşındaki Eilish, o dönem hakkında "Sarışınken kendimi bir dakika bile seksi hissetmedim" dedi. Moda ve yaşam dergisi Highsnobiety'ye konuşan Eilish şunları söyledi:

Sarışınken farklı davranılıyordum. İnsanlar bana karşı tutumlarını tamamen değiştirmişti. Eilish, kendiyle özdeşleşen salaş giyimi ve farklı saç renginden neden vazgeçtiğiniyse şöyle anlattı: Beni belli tarzda giyinen ve belli şekilde davranan biri olarak görüyorlardı. Değişemem gibi hissetmiştim. Bu yüzden bu kadar uçlara gittim.

SPL5256069_014

Ünlü şarkıcı, "Ne istersem onu yapabileceğimi kanıtlamaya çalışıyordum. Artık ister maskülen, ister feminen görünebilirim ve manşet olmaz" diye devam etti.

Eilish'in Mart 2021'de platin sarısı saçlarını Instagram'da paylaştığı fotoğrafı 6 dakikada 1 milyon beğeni almıştı. Fotoğrafın bugün itibarıyla (2 Aralık) 22 milyondan fazla beğenisi var.

SPL5261566_006

Ünlü şarkıcı birkaç ay sonra da Vogue UK'e yeni saçları ve seksi kıyafetleriyle alışılmışın dışında pozlar vermişti. Eilish, o röportajında "sarışın olmayı sevdiğini" söylemişti.

20 yaşındaki şarkıcı en son ünlü müzik grubu The Neighbourhood'un solisti 31 yaşındaki Jesse Rutherford'la ilişkisiyle gündeme gelmişti.

SPL5492187_002
Rutherford'la arasındaki yaş farkı eleştirilen Eilish, olumsuz tepkilere erkek arkadaşıyla kırmızı halıdaki samimi pozlarıyla cevap vermişti.

Eilish, geçen günlerde yayımlanan Vanity Fair röportajında Rutherford'dan "yaşayan en seksi s..ici" diye bahsetmişti.

SPL5273175_001

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatildeymiş gibi yaptı! Paylaşımındaki o detayla rezil olduTatildeymiş gibi yaptı! Paylaşımındaki o detayla rezil oldu
Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardıSahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı
Cinsiyet değiştirme sorusu gündemde! "Erkek olarak doğdum fakat..."Cinsiyet değiştirme sorusu gündemde! "Erkek olarak doğdum fakat..."
Anahtar Kelimeler:
Billie Eilish moda yaşında ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir ceza verilecek!

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir ceza verilecek!

Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!

Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!

Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Asgari ücrette ‘kırmızı çizgi’ tepkisi

Asgari ücrette ‘kırmızı çizgi’ tepkisi

EYT’de kıdem tazminatı için kredi destek paketinin detayları belli oldu

EYT’de kıdem tazminatı için kredi destek paketinin detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Üçüyle kadınla da aynı anda sevgiliydi Her şey ortaya çıkınca...

Üçüyle kadınla da aynı anda sevgiliydi Her şey ortaya çıkınca...

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.