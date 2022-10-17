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Billur Kalkavan'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

17.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor.

Billur Kalkavan'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Başarılı oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan (59), bir süredir kanserle mücadele ediyordu.Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU"

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu.Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu" dedi.

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