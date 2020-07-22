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Billur Kalkavan bikinili pozuyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Billur Kalkavan bikinili paylaşımıyla adeta genç kızlara taş çıkartıyor. 57 yaşında olan Kalkavan'ın, mavi bikinisiyle verdiği selfie pozuna beğeni yağdı.

Billur Kalkavan bikinili pozuyla olay oldu

Cesur açıklamaları ve marjinal tarzıyla adeta zamanı yaşlandıran oyuncu Billur Kalkavan bikinili paylaşımıyla olay oldu.

Yediğine içtine dikkat eden ve sporu hayatın bir parçası oalrak gören Kalkavan, 57 yaşında olamasına rağmen fit vücuduyla yıllara meydan okuyor. Şu sıralar Bodrum'da tatil yağan Kalkavan, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Son olarak mavi bikinsiyle selfie pozunu paylaşan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Çoğu takipçisi Kalkavan'ı "Sanki 57 değil 37 yaşında gibi duruyorsun" gibi yorumlarla iltifat yağmuruna tuttu.

Kalkavan paylaşımına "Bitmek üzere olan tatil. Şöyle bişey söyliyeyim, 1968’den beri Bodrum'a gelirim böyle hava görmedim. Sıcağı pek sevmem püfür püfür valla."

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