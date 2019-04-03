Billur Kalkavan: Onu mutlu edecek kadını en iyi ben seçerim

Biz Buğra ile ilk başladığımızda psikiyatr arkadaşımız bana 'Billur tamam genç seviyorsun ama bu sefer biraz abarttın' dedi. 'Ben mutluluğuma bakarım, 3 gün mutlu ediyorsa 3 gün yaşarım' dedim. Şimdi 10 yıl bitti. Hiç yaşamamaktan ise, 3 gün yaşarım ama yaşarım!

Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var. Ben en başından beri çocuk istemedim. Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için de Buğra'ya 'sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim.

ONU MUTLU EDECEK KADINI BEN SEÇERİM

Kalkavan ilişkisine dair şunları söyledi: "Ben kavga esnasında yıkıp döküyorum. Akrep-Koç'um. Buğra'ya 'Günün birinde annen gibi durursam, ayrılırız' diyorum.

ALDATIRSA İLK BANA ANLATIR!

Biz işe giden tipler değiliz, onun evde çalışma odası var. Ben televizyon izlerim, o içeride çalışır. Para biriktirmem. Buğra'dan harçlık alıyorum. Çünkü bana 1000 lira da verse, ben 5 dakikada bitiririm.

Biz aldatmayız, birbirimize anlatırız. Buğra bir gün beni aldatırsa bunu gelir ilk bana anlatır."

BEN HALA AŞIĞIM

Buğra Bahadırlı ise şu açıklamaları yaptı:

Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir ilişki yaşıyorum. Biz 'Merhaba' dediğimiz günden beri aynı evdeyiz. Billur'dan kavga etmeyi öğreniyorum. Billur çok değişti. İlişkiler beslenme üzerine kurulu bence. Birbirimizi değiştirebiliyoruz. Ne ben 10 sene önceki Buğra'yım, ne de o 10 sene önceki Billur. Ben hala aşığım. Tuhaf geliyor ama. Karakterim itibarıyla gözüm dışarıda hiç olmadı.

Kafanda aldatma fikri varsa, ne mesafeye ihtiyacın var ne de başka bir şeye. yalanla kendine o ortamı yaratırsın. Güven olduğu zaman işte ilişkiler bizimki gibi 10 yıl sürüyor.

Tanıştığımızda 25 yaşındaydım. O zaman daha yaşlıydım. Ondan gençleşmeyi öğreniyorum. Bizim ilişkimizin genci Billur. Tutumludur, israfçı değildir ama Billur çok para harcar. Boşa harcamaz."



