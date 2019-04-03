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Billur Kalkavan: Onu mutlu edecek kadını en iyi ben seçerim

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Billur Kalkavan ve genç sevgilisi Buğra Bahadırlı canlı yayına katıldı. Çiftin samimi açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Kalkavan "Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim" diyerek şaşırttı.

Billur Kalkavan: Onu mutlu edecek kadını en iyi ben seçerim

Billur Kalkavan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

22 yaş farkı sebebiyle zaman zaman gündeme gelen Billur Kalkavarn ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Kalkavan ilişkisine dair şunları söyledi: "Ben kavga esnasında yıkıp döküyorum. Akrep-Koç'um. Buğra'ya 'Günün birinde annen gibi durursam, ayrılırız' diyorum.

ONU MUTLU EDECEK KADINI BEN SEÇERİM

Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var. Ben en başından beri çocuk istemedim. Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için de Buğra'ya 'sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim.

Buğra aradığında hala telefonunu 'Efendim aşkım, buyur' diyerek açıyorum.

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Biz Buğra ile ilk başladığımızda psikiyatr arkadaşımız bana 'Billur tamam genç seviyorsun ama bu sefer biraz abarttın' dedi. 'Ben mutluluğuma bakarım, 3 gün mutlu ediyorsa 3 gün yaşarım' dedim. Şimdi 10 yıl bitti. Hiç yaşamamaktan ise, 3 gün yaşarım ama yaşarım!

ALDATIRSA İLK BANA ANLATIR!

Biz işe giden tipler değiliz, onun evde çalışma odası var. Ben televizyon izlerim, o içeride çalışır. Para biriktirmem. Buğra'dan harçlık alıyorum. Çünkü bana 1000 lira da verse, ben 5 dakikada bitiririm.

Biz aldatmayız, birbirimize anlatırız. Buğra bir gün beni aldatırsa bunu gelir ilk bana anlatır."

BEN HALA AŞIĞIM

Buğra Bahadırlı ise şu açıklamaları yaptı:

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Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir ilişki yaşıyorum. Biz 'Merhaba' dediğimiz günden beri aynı evdeyiz. Billur'dan kavga etmeyi öğreniyorum. Billur çok değişti. İlişkiler beslenme üzerine kurulu bence. Birbirimizi değiştirebiliyoruz. Ne ben 10 sene önceki Buğra'yım, ne de o 10 sene önceki Billur. Ben hala aşığım. Tuhaf geliyor ama. Karakterim itibarıyla gözüm dışarıda hiç olmadı.

Kafanda aldatma fikri varsa, ne mesafeye ihtiyacın var ne de başka bir şeye. yalanla kendine o ortamı yaratırsın. Güven olduğu zaman işte ilişkiler bizimki gibi 10 yıl sürüyor.

Tanıştığımızda 25 yaşındaydım. O zaman daha yaşlıydım. Ondan gençleşmeyi öğreniyorum. Bizim ilişkimizin genci Billur. Tutumludur, israfçı değildir ama Billur çok para harcar. Boşa harcamaz."


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