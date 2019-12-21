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Billur Kalkavan: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe inanmazdım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile 10 yıldır sevgili olan Billur Kalkavan sosyal medyadaki notuyla olay oldu. Sık sık yaptığı aykırı açıklamalarla gündeme gelen Kalkavan açıklamasında "Seni tanıyana kadar tek eşliliğe inanmazdım" dedi.

Billur Kalkavan: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe inanmazdım

Billur Kalkavan ile kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı, ilişkilerinde 10 yılı geride bıraktı. Instagram sayfasında sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşan Billur Kalkavan, romantik bir de yıl dönümü mesajı yayınladı.

Billur Kalkavan şu yorumu yazdı:

"Bu şahane adamla 10. senemizi bitirdik. Bunca şey yaşadım, uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum, tek eşliliğe hiç inanmadım ta ki Buğra’yla tanışana ve yaşayana kadar. 10 yıl geçivermiş ben sanki dün tanışmışız gibiyim. Seni çok seviyorum ve hep seveceğim. Nice senelere aşkım..."

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Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 2. Sayfa programında ilişkileriyle ilgili şaşırtıcı açıklamalar yapmıştı.

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"Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var" diyen Kalkavan açıklamasında "Ben en başından beri çocuk istemedim. Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için de Buğra'ya 'sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim" demişti.

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