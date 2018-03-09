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Billur Yazgan Ercan Yazgan'ın kızı mı? Açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın yaşamını yitirmesinden sonra ortaya çıkan iddialara Billur Yazgan'dan açıklama geldi

Billur Yazgan Ercan Yazgan'ın kızı mı? Açıklama geldi

Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan, 71 yaşında hayatını kaybetti. "Acemi Cadı" dizisindeki rolüyle tanınan Billur Yazgan'ın ünlü oyuncunun kızı olduğu iddiaları yıllardır gündemde... Billur Yazgan bugün bu haberlere son noktayı koydu.

Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın çok bilinmeyen ünlü kızı...Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın çok bilinmeyen ünlü kızı...

Billur Yazgan, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik. Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm. Hepimizin başı sağolsun! Ama basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır. Ercan Yazgan babam değildir. Allah rahmet eylesin, gerçek çocuklarına ,ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin!

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