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Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı... Her detayı dehşete düşürdü! "Kocanı tabuta koyacağım"

30.05.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Her detayın kan dondurduğu olayda iş adamlarına ilişki tuzağı kurup uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan çete çökertildi. 3 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayda, iddiaya göre bir kadınla tanışan iş adamı, kadının verdiği suyu içtikten sonra bayılıp bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı. İş adamına şantaj yapan şahıslar, karısını ise "Kocanı tabuta koyacağım" sözleriyle darbetti.

Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı... Her detayı dehşete düşürdü! "Kocanı tabuta koyacağım"

Dehşete düşüren olay, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. adlı kadın, tanıştığı iş adamı Y.P. ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yemek yedi. İddiaya göre kadının verdiği suyu içtikten sonra bayılan iş adamı, bilmediği bir yerin banyosunda çıplak vaziyette uyandı. İş adamının uygunsuz haldeki fotoğraflarını çeken F.G. ve S.G. adlı iki erkek, ev ve araba istedi. B.E. adlı kadın ise daha sonra Ödemiş’e döndü. Olaydan 1 gün sonra ise F.G., Y.P.’yi telefonla arayarak çektiği uygunsuz videoları yayınlayacağını söyleyip kendisini bit pazarına çağırdı.

"KOCANI TABUTA KOYACAĞIM" DİYEREK DARBETTİ

F.G. ve çete üyesi olduğu öne sürülen C.S., çete üyeleri arasında anlaşmazlık çıkması üzerine 29 Mayıs günü tuzağa düşürdükleri iş adamı Y.P.’nin evine gitti. F.G., kapıyı açan iş adamının eşi A.P.’yi "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darp etti. F.G.’nin kadını darp ve tehdit etmesinin ardından durum polise bildirildi.

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7 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çetenin izini sürerek, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç. adlı 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir Ödemiş
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