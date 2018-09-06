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Bilmediğiniz Karadeniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

Roman fotoğrafçı Petrut Calinescu, Karadaniz'e kıyısı olan ülkeleri tek tek gezdi ve fotoğrafladı..

İşte fotoğçının gözünden farklı kültürleri ve yönleriyle Karadeniz ülkeleri...

Burası Karadeniz kıyıları

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Karadeniz kıyıları Fotoğrafçı

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