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"Bilmeyen Kalmasın Projesi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt: - "Buradaki amaç hem öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dökmek hem de öğrencilerimizin okul zamanı dışında da çalışmalar yapmasına vesile olmak. Öğrencilerimizin öğrenirken bunu bir hobi olarak görmesini ve eğlenerek öğrenmesini sağlamak istiyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, eğitim alanında son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

"Çağımız bilgi ve proje çağı." diyen Yurt, gençleri yarına hazırlamak zorunda olduklarını anlattı. Yurt, 15-16 yıldır en büyük yatırım harcamalarının milli eğitime ayrıldığını, okulların fiziki kapasitelerinin genişletildiğini, bilgisayar ve akıllı tahtalarla donatıldığını anlattı.

Çeşitli projelerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi yoluna gidildiğini dile getiren Yurt, "Bu bilim şenlikleri ile daha hızlı mesafeler alacağımızı düşünüyoruz. Buradaki amaç hem öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dökmek hem de öğrencilerimizin okul zamanı dışında da çalışmalar yapmasına vesile olmak. Öğrencilerimizin öğrenirken bunu bir hobi olarak görmesini ve eğlenerek öğrenmesini sağlamak istiyoruz. Bunu başarabilirsek öğrencilerimiz şu an için kullandıkları cihazların içeriklerini ve bilgilerini daha iyi anlamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK İzlemecisi Prof. Dr. Mustafa Büyükata da bilimin toplum içinde yaygınlaşması için bilim etkinliklerini desteklediklerini belirtti.

TÜBİTAK'ın belirli kodlar adı altında fuarlar düzenlediğini hatırlatan Büyükata, şunları kaydetti:

"Öncelikle TÜBİTAK bu tip etkinlikleri ne için yapıyor? Malumunuz TÜBİTAK devlet adına birçok bilimsel araştırmada olduğu gibi bilimin toplumda yaygınlaşması adına destek sağlıyor. Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı altında 4 binle başlayan kodlar var. Birçoğuna aşinasınız, 4004, 4005, 4006 ve 4007. 4006'yı bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Okullardaki bilim fuarlarını destekleme programıdır. Yani öğrencileri herhangi bir yarış hissine düşmeden, merak ettiği, ilgi duyduğu müfredatlarında var olan konulardan hareket ederek araştırma yapabilecekleri bir programdır."

Konuşmaların ardından liseli öğrencilerin hazırladıkları projeler, protokol üyelerine tanıtıldı.

Törene, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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anadolu lisesi bilmeyen kalmasın projesi Tekirdağ TÜBİTAK

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