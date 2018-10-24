"Bilmeyen Kalmasın Projesi" başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, eğitim alanında son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

"Çağımız bilgi ve proje çağı." diyen Yurt, gençleri yarına hazırlamak zorunda olduklarını anlattı. Yurt, 15-16 yıldır en büyük yatırım harcamalarının milli eğitime ayrıldığını, okulların fiziki kapasitelerinin genişletildiğini, bilgisayar ve akıllı tahtalarla donatıldığını anlattı.

Çeşitli projelerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi yoluna gidildiğini dile getiren Yurt, "Bu bilim şenlikleri ile daha hızlı mesafeler alacağımızı düşünüyoruz. Buradaki amaç hem öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dökmek hem de öğrencilerimizin okul zamanı dışında da çalışmalar yapmasına vesile olmak. Öğrencilerimizin öğrenirken bunu bir hobi olarak görmesini ve eğlenerek öğrenmesini sağlamak istiyoruz. Bunu başarabilirsek öğrencilerimiz şu an için kullandıkları cihazların içeriklerini ve bilgilerini daha iyi anlamış olacaklar." ifadelerini kullandı.