HABER

BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

MEB tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan adaylar, 13 Temmuz 2018 tarihinde açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre yerleşmeye hak kazanan adaylar, BİLSEM kayıt için gerekli evrakları düzenleyerek kayıtlarını tamamladılar. 3 Eylül Pazartesi günü başlayan BİLSEM kayıtları, 7 Eylül Cuma günü sona erecek. Peki BİLSEM kayıtları için gereken evrakları nelerdir?

BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısaca BİLSEM, MEB tarafından yetenekli öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak için açıldı. 13 Temmuz 2018 tarihinde BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Bu sorgulamayı haberimizden yapabilirsiniz. MEB tarafından açıklanan BİLSEM takvimine göre kayıtlar, 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki BİLSEM kayıt belgeleri nelerdir?

BİLSEM KAYIT EVRAKLARI

Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir

Eğitim öğretim yılının başlamasını takiben 30 iş günü içerisinde merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

BİLSEM’de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Devamsızlığı %20’ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.

BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM EĞİTİME HAK KAZANAN ADAYLAR

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130; Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 75 olarak belirlenmiştir.

Sonuç için TIKLAYINIZ.

BİLİM SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) NEDİR?

İlk, orta ve lise çağındaki genel zihinsel yetenek, resim ya da müzik alanlarında yetenekli olan özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde; bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını, geliştirmelerini ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır.

Öğrenci kabulü: 1. 2. ve 3. sınıflar
Bu düzeyde kuruma kabul edilen öğrenciler liseden mezun olana dek yetenek alanları doğrultusunda farklılaştırılmış eğitim almaya hak kazanırlar.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Uyum programı
Destek eğitimi
Bireysel yetenekleri fark ettirme programı
Özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi çalışmaları

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) 'e öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilsem bilsem kayıt kayıt belgeleri meb

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!

DGS tercihleri ne zaman? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

E-devlet üzerinden KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? (KYK yurt başvuru kılavuzu)

E-devlet üzerinden KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? (KYK yurt başvuru kılavuzu)

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Son nakil başvurusu ne zaman sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Son nakil başvurusu ne zaman sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.