BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısaca BİLSEM, MEB tarafından yetenekli öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak için açıldı. 13 Temmuz 2018 tarihinde BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Bu sorgulamayı haberimizden yapabilirsiniz. MEB tarafından açıklanan BİLSEM takvimine göre kayıtlar, 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki BİLSEM kayıt belgeleri nelerdir?
Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir
Eğitim öğretim yılının başlamasını takiben 30 iş günü içerisinde merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.
BİLSEM’de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Devamsızlığı %20’ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.
BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130; Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 75 olarak belirlenmiştir.
İlk, orta ve lise çağındaki genel zihinsel yetenek, resim ya da müzik alanlarında yetenekli olan özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde; bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını, geliştirmelerini ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır.
Öğrenci kabulü: 1. 2. ve 3. sınıflar
Bu düzeyde kuruma kabul edilen öğrenciler liseden mezun olana dek yetenek alanları doğrultusunda farklılaştırılmış eğitim almaya hak kazanırlar.
EĞİTİM PROGRAMLARI
Uyum programı
Destek eğitimi
Bireysel yetenekleri fark ettirme programı
Özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi çalışmaları
BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) 'e öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
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