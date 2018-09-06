BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısaca BİLSEM, MEB tarafından yetenekli öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak için açıldı. 13 Temmuz 2018 tarihinde BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Bu sorgulamayı haberimizden yapabilirsiniz. MEB tarafından açıklanan BİLSEM takvimine göre kayıtlar, 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki BİLSEM kayıt belgeleri nelerdir?

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BİLSEM EĞİTİME HAK KAZANAN ADAYLAR

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130; Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 75 olarak belirlenmiştir.

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BİLİM SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) NEDİR?

İlk, orta ve lise çağındaki genel zihinsel yetenek, resim ya da müzik alanlarında yetenekli olan özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde; bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını, geliştirmelerini ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır.

Öğrenci kabulü: 1. 2. ve 3. sınıflar

Bu düzeyde kuruma kabul edilen öğrenciler liseden mezun olana dek yetenek alanları doğrultusunda farklılaştırılmış eğitim almaya hak kazanırlar.