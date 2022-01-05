BİLSEM sınav tarihi 2022 için belli oldu! Bilsem sınavına nasıl başvuru yapılır?

BİLSEM merkezlerinde özel yetenekli çocukların kapasitelerini en yüksek seviyede kullanmaları için gereken tüm altyapı bulunuyor. Zihinsel yetenekleri, görsel sanatlardaki becerileri ve müzik kabiliyetleri ile öne çıkan özel çocuklara hizmet veren eğitim kurumları Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veriyor.

BİLSEM SINAV TARİHİ 2022

Çocuklarının daha iyi şartlarda ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almasını arzulayan veliler her sene BİLSEM sınavına yoğun ilgi gösteriyor. Açılımı Bilim ve Sanat Merkezleri olan BİLSEM, 1., 2., 3. ve 4. sınıftan öğrenciler kabul ediliyor. Ancak BİLSEM sınavına bireysel olarak başvuru yapılamıyor. Sınava girecek öğrencileri sadece sınıf öğretmenleri yeteneklerine göre özel olarak seçerek aday gösterebiliyor.

Bilsem Sınav Tarihi 2022 senesi için belirlendi. Sınav takvimi ise şu şekilde ilerleyecek. Öğrencilerin aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Özel yetenekli öğrencilerin alanlarına göre değerlendirilmesi ise 19 Şubat ve 8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan şanslı öğrenciler ise 19 Ağustos tarihinde duyurulacak.

