BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı?

4 Ocak’ta başlamış olan BİLSEM sınavları son olarak 11 Ekim tarihinde tamamlandı. Şimdi, veliler ve öğrenciler tarafından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Bu nedenle sık sık BİLSEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM sınav sonuçları 2020 ile ilgili olarak sonuçların açıklanacağı tarihle alakalı bilgi verildi. BİLSEM sınavı ilkokullarda tespit edilmiş özel yetenekli öğrencilerin, devlete bağlı olarak özel eğitim kurumlarına kayıt yaptırmasına imkan tanıyor. Şimdi, MEB’in yayınladığı takvimde sonuçlarının erişime açılacağı tarih yer alıyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre BİLSEM sınav sonuçları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü açıklanmış olacak. Buna göre sonuçlar, meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sonuçları ile ilgili itiraz başvuruları ise 16 Ekim ile 22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yapılan itirazların değerlendirilmesi ise 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında olacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları da 2 Kasım ile 6 Kasım tarihleri arasında verilecek.
MEB tarafından sonuçların açıklanacağı tarih ilan edilmiş olsa dahi velilerin ve öğrencilerin BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı şeklinde araştırmaları devam ediyor. Bu doğrultuda sonuçların saat kaçta açıklanacağı da merak ediliyor. Yayınlanmış olan takvime göre; BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde belirtildiği üzere meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Yine de sonuçların mesai saatleri içerisinde erişime açılması da beklentiler arasında yer alıyor.
Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 11 Kasım 2020 tarihinde yayımlanacak. Bireysel değerlendirmelerin yapılması 23 Kasım 2020 ile 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek. 1-12 Mart 2021 tarihlerinde bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak ve 15-26 Mart 2021 tarihlerinde itirazlar değerlendirilecek. Son olarak 5 Nisan 2021 ile 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
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