BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı?

4 Ocak’ta başlamış olan BİLSEM sınavları son olarak 11 Ekim tarihinde tamamlandı. Şimdi, veliler ve öğrenciler tarafından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Bu nedenle sık sık BİLSEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM sınav sonuçları 2020 ile ilgili olarak sonuçların açıklanacağı tarihle alakalı bilgi verildi. BİLSEM sınavı ilkokullarda tespit edilmiş özel yetenekli öğrencilerin, devlete bağlı olarak özel eğitim kurumlarına kayıt yaptırmasına imkan tanıyor. Şimdi, MEB’in yayınladığı takvimde sonuçlarının erişime açılacağı tarih yer alıyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

BİLSEM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre BİLSEM sınav sonuçları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü açıklanmış olacak. Buna göre sonuçlar, meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sonuçları ile ilgili itiraz başvuruları ise 16 Ekim ile 22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yapılan itirazların değerlendirilmesi ise 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında olacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları da 2 Kasım ile 6 Kasım tarihleri arasında verilecek.