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Biltaci'den devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'e kritik sorular

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 21:30 | Son Güncelleme

Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davası 24 Ocak 2019'a ertelendi

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davasının bugünkü duruşmasına "tanık" olarak katılan devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 3 soru sordu.

Devrik Cumhurbaşkanı Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına tanık sıfatıyla katıldı.

Duruşma sırasında cam kafesin içinde bulunan HAP Genel Sekreteri Biltaci, duruşmaya tanık olarak katılan Mübarek'e bazı sorular sormak için hakimden izin istedi.

Hakimin izin vermesi üzerine Biltaci, Mübarek'e ilk şu soruyu yöneltti:

"Dönemin 2. Saha Ordu Komutanı Muhammed Ferid, ülkeye sızma olduğu iddialarını yalanlarken, 25 Ocak 2011 devriminden sonra silahlı bir dış saldırı yaşandığına dair söylenenlere ne diyorsunuz?"

Mübarek, bu soruya, "Onun şahitlikle bir ilgisi yok." cevabını verdi.

Mübarek, "Bu konuyu bana (Dönemin Genel İstihbarat Müdürü) Tuğgeneral Ömer Süleyman bildirdi. Bana, '800 kişiden oluşan (yabancı) bir güç sınırı deldi' dedi. Sızanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu konusunda bilgi vermedi." ifadesini kullandı.

Biltaci'nin ikinci sorusu ise Mübarek'in 25 Ocak devrimi sebebiyle ilgili "halk öfkesi" ve "komplo" olduğu yönündeki çelişkili ifadeleri hakkındaydı.

Bu konuda ise mübarek, "Mısır'ın tamamı komployu biliyor. Göstericilerle istişare yapması ve taleplerini öğrenmeleri için bir komisyon gönderdim ancak onların hiç bir talebi yoktu. Böylece bunun bir manevra ve komplo olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Biltaci'nin, "İnsanları öldürdükleri ve daha sonra yurt dışına çıktıkları söylenen yabancı silahlı unsurları ordu neden durdurmadı?" sorusuna ise Mübarek, "Bu söz doğru değil. Silahlı kuvvetlerin gücü var. Onlar, bir felaket yaşanması için silahlı kuvvetleri ön plana çıkarmak istiyorlardı." şeklinde cevapladı.

Biltaci, Mübarek'e başka soru sorma istemesi üzerine duruşmanın hakimi Muhammed Şirin Fehmi müdahale etti ve sanığın soru sınırını aştığını ileri sürerek daha fazla soru sormasına izin vermedi.

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, Mübarek'in (90) oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görülmüştü.

Mahkeme, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davasını 24 Ocak 2019'a erteledi.

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017'de başladığı davada aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

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