Biltaci'den devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'e kritik sorular

Mübarek, "Bu konuyu bana (Dönemin Genel İstihbarat Müdürü) Tuğgeneral Ömer Süleyman bildirdi. Bana, '800 kişiden oluşan (yabancı) bir güç sınırı deldi' dedi. Sızanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu konusunda bilgi vermedi." ifadesini kullandı.

Mübarek, bu soruya, "Onun şahitlikle bir ilgisi yok." cevabını verdi.

"Dönemin 2. Saha Ordu Komutanı Muhammed Ferid, ülkeye sızma olduğu iddialarını yalanlarken, 25 Ocak 2011 devriminden sonra silahlı bir dış saldırı yaşandığına dair söylenenlere ne diyorsunuz?"

Duruşma sırasında cam kafesin içinde bulunan HAP Genel Sekreteri Biltaci, duruşmaya tanık olarak katılan Mübarek'e bazı sorular sormak için hakimden izin istedi.

Biltaci'nin ikinci sorusu ise Mübarek'in 25 Ocak devrimi sebebiyle ilgili "halk öfkesi" ve "komplo" olduğu yönündeki çelişkili ifadeleri hakkındaydı.

Bu konuda ise mübarek, "Mısır'ın tamamı komployu biliyor. Göstericilerle istişare yapması ve taleplerini öğrenmeleri için bir komisyon gönderdim ancak onların hiç bir talebi yoktu. Böylece bunun bir manevra ve komplo olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Biltaci'nin, "İnsanları öldürdükleri ve daha sonra yurt dışına çıktıkları söylenen yabancı silahlı unsurları ordu neden durdurmadı?" sorusuna ise Mübarek, "Bu söz doğru değil. Silahlı kuvvetlerin gücü var. Onlar, bir felaket yaşanması için silahlı kuvvetleri ön plana çıkarmak istiyorlardı." şeklinde cevapladı.

Biltaci, Mübarek'e başka soru sorma istemesi üzerine duruşmanın hakimi Muhammed Şirin Fehmi müdahale etti ve sanığın soru sınırını aştığını ileri sürerek daha fazla soru sormasına izin vermedi.

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, Mübarek'in (90) oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görülmüştü.