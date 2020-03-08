'Bilye atar' tabancayla vuruldu! Fırıncı ustasının hayatı karardı

Antalya'da oturan fırıncı ustası İsmail Aksoy, 2017 yılında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fırında personelden sorumlu ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Aksoy ile işçi Caner Narlı arasında ast-üst ilişkileri nedeniyle tartışmalar yaşandı. Narlı'nın ustabaşı olmak için kendisine baskı kurduğunu öne süren Aksoy, 28 Ocak 2017'de Ermenek Mahallesi'ndeki parkta onunla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narlı, kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirerek bilye atara çevirdiği tabancayla Aksoy'a 11 el ateş etti.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ, VÜCUDUNDA 3 KURŞUN KALDI

Aksoy, kurşunlardan birinin sol gözüne 10 tanesinin de kol ve belden yukarısına isabet etmesi sonucu ağır yaraladı. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Aksoy'un gözü kurtarılamadı. İç organları da zarar gören Aksoy'un vücudundan 8 bilye çıkarıldı, 3'ü ise hala bedeninde duruyor.

Caner Narlı ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narlı, daha sonra öldürmeye teşebbüsle yargılandı ve en yüksek sınır olan 8 yıl 4 ay ceza aldı. Narlı, 'ruhsatsız tabanca taşımak', 'kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirmek' ve olay sırasında otomobilin lastiklerini patlattığı için 'mala zarar vermek'ten de para cezaları aldı.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI