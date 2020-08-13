BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte BİM aktüel cuma indirimli ürünler listesi!

BİM’de bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak ürünler uzun süredir merak ediliyordu. Vatandaşların merak ettiği 14 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dikkat çekici ürünlerle vatandaşlara sunuluyor. Peki, bu hafta bim’e gelecek ürünler arasında neler var? İşte BİM aktüel cuma indirimli ürünleri listesi…
BİM cuma indirimleri çok sayıda vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. BİM tarafından BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Televizyondan çok amaçlı dolaba, şarjlı el süpürgesinden kulaküstü kablosuz kulaklığa, smart saatten katmer ve gözleme sacına kadar çok sayıda ürün BİM cuma indirimleri kapsamında satışa çıkıyor. BİM cuma indirimi kapsamında satışa çıkan ürünler belirli stoklarla mağazalara dağıtıldığı için vatandaşların istedikleri ürünleri satın almak için erkenden mağazalara gitmesi gerekebiliyor. Bu durum da BİM cuma kampanya çerçevesinde mağazaların önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. BİM aktüel indirimleri bu hafta da dikkat çekici çok sayıda ürünü vatandaşlarla buluşturuyor. İşte 14 Ağustos BİM mağazalarında bulunabilecek indirimli ürünler...
Dijitsu 42 inç FHD Uydu Alıcılı TV 1.399 TL
Çok Amaçlı Dolap 229 TL
Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 59,90 TL
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 199 TL
Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL
Tefal Baskül 79,90 TL
Smart Saat 75 TL
3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL
Fakir Blender Seti 189 TL
Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti 119 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı 119 TL
Chef’s Wok Tava 32,90 TL
Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 49,90 TL
Kütahya Porselen Porselen Kupa 2’li 17,90 TL
Çift Yönlü Hazneli Rende 9,95 TL
Alpina Gıda Koruyucu Kapak 14,90 TL
Borosilikat Süzgeçli Demlik 69,90 TL
Borosilikat Cezve 29,90 TL
Bambu Stantlı Şekerlik Tuzluk Biberlik 44,90 TL
Elektrikli Kömür Tutuşturucu 49,90 TL
Dynamic Bone 9,95 TL
Desenli Gaz Lambası 75 TL
BİM aktüel ürünler bu hafta çocuklar için çok sayıda ürünü de içeriyor. BİM’de bu cuma gelecek ürünler arasında çocuklar için oyuncaklar ve hikaye kitapları da bulunuyor. BİM cuma indirimi 14 Ağustos ürünlerinin bulunduğu kataloğa göz atarak mağazaları ziyaret etmek mümkün. 14 Ağustos BİM ürünleri içinde mutfakta ihtiyaç duyulacak çok sayıda ürün de yer alıyor. BİM cuma aktüel kataloğuna göz atılarak ürünler hakkında daha detaylı bilgi edinmek de mümkün.
BİM cuma gelecekler dışında BİM aktüel ürünlerini almak için BİM mağazalarının açık olduğu saatler de araştırılıyor. BİM mağazaları BİM ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar için sabah 09.00’da açılıyor. Mağazalar 21.00’e kadar vatandaşlara hizmet veriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum