HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte bu hafta BİM indirim listesi!

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte bu hafta BİM indirim listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2020 07:27 | Son Güncelleme

BİM’in 26 Haziran tarifinde mağazalarında yer alacak indirimli ürünler listesi resmi sitesi üzerinden vatandaşlar için yayınlandı. İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar merakla BİM bu hafta indirimlerinde neler var? BİM Cuma günü indirim kataloğunun listesi açıklandı mı? 26 Haziran 2020 Cuma BİM aktüel indirimlerinde neler var? İşte detaylar…

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte bu hafta BİM indirim listesi!

Haftanın ilk gününden bu yana merak edilen 26 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ütü masasından mini fırına kadar her şeyi gördüğümüz BİM kataloğu merak konusu oldu. Peki, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? BİM indirim günleri hangi günler? İşte BİM 26 Haziran kataloğu ile indirimli ürünler listesi!

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

Cuma günleri BİM aktüel indirim listesini takip eden binlerce kişi ilgiyle BİM 26 Haziran aktüel ürünler listesinin detaylarını aratmaya başladı. Bu hafta indirim listesinde birçok elektrikli ev aleti de bulunuyor. Oyuncaktan masaya, çamaşır kurutmalıktan ısıtıcıya kadar BİM 26 Haziran aktüel ürünler listesi oldukça çeşitli. Sınırlı sayıda getirilen bu ürünler her Cuma vatandaşların BİM mağazalarının önünde kuyruk oluşturmasını sağlıyor. BİM aktüel indirimleri binlerce vatandaşın merak ettiği ürünler olduğu için haberimizde sizler için derledik.

2020 BİM marketleri çalışma saatleri nasıl?

Sabah 09:00'da açılan BİM mağazaları akşam ise 21:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor.

26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi!

Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL
Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL
Ayak Masaj Aleti 119 TL
Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL
Premium Ütü Masası 159 TL
Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL
Dijitsu Vantilatör 119 TL
Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL
Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL
Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL
Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL
Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL
Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL
Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL
Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL
Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL
Cam Işıklı Kettle 99,90 TL
Arnica Blender Seti 159 TL
Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL
Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL
Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL
Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL

bim

bim2

bim3


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Polisin uyarısına aldırış etmedi, verdiği tepki şoke ettiPolisin uyarısına aldırış etmedi, verdiği tepki şoke etti
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Yassıada teklifi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi

Yassıada teklifi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatalca'da aracıyla hortumun içinden geçen sürücü o anları saniye saniye görüntüledi

Hortumun içinden geçti! O anları böyle görüntüledi

Samsun'da dehşete düşüren görüntü! Sopalarla öldüresiye dövdüler

Dehşete düşüren görüntü! Sopalarla öldüresiye dövdüler

Sakarya'da maske zorunluluğunu ihlal eden vatandaş polise tepki gösterdi

Polisin uyarısına aldırış etmedi, verdiği tepki şoke etti

Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

Kaybolan otizmli çocuk, köpeği ile birlikte bulundu

Kaybolan otizmli çocuk, köpeği ile birlikte bulundu

Maskesiz bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa 900 lira ceza

Maskesiz bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa 900 lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.