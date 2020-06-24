BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte bu hafta BİM indirim listesi!

Haftanın ilk gününden bu yana merak edilen 26 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ütü masasından mini fırına kadar her şeyi gördüğümüz BİM kataloğu merak konusu oldu. Peki, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? BİM indirim günleri hangi günler? İşte BİM 26 Haziran kataloğu ile indirimli ürünler listesi!

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

Cuma günleri BİM aktüel indirim listesini takip eden binlerce kişi ilgiyle BİM 26 Haziran aktüel ürünler listesinin detaylarını aratmaya başladı. Bu hafta indirim listesinde birçok elektrikli ev aleti de bulunuyor. Oyuncaktan masaya, çamaşır kurutmalıktan ısıtıcıya kadar BİM 26 Haziran aktüel ürünler listesi oldukça çeşitli. Sınırlı sayıda getirilen bu ürünler her Cuma vatandaşların BİM mağazalarının önünde kuyruk oluşturmasını sağlıyor. BİM aktüel indirimleri binlerce vatandaşın merak ettiği ürünler olduğu için haberimizde sizler için derledik.

2020 BİM marketleri çalışma saatleri nasıl?

Sabah 09:00'da açılan BİM mağazaları akşam ise 21:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor.

26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi!

Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL

Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL

Ayak Masaj Aleti 119 TL

Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL

Premium Ütü Masası 159 TL

Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL

Dijitsu Vantilatör 119 TL

Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL

Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL

Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL

Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL

Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL

Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL

Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL

Cam Işıklı Kettle 99,90 TL

Arnica Blender Seti 159 TL

Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL

Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL

Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL