BİM, A101, ŞOK bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri

Tam kapanma kararının ardından sonra İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde zincir marketlerin çalışma saatleri ile ilgili olarak da yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini haberimizde derledik.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Tam kapanmadan önceki son günde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için market çalışma saatlerinde de yeniden düzenlemeye gidildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.