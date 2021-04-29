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BİM, A101, ŞOK bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri

29.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında bir tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Bugün itibariyle ise vatandaşlar tam kapanma süresi boyunca BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapandığını araştırmaya başladı. İşte tam kapanma süresinde A101, ŞOK ve BİM marketlerin çalışma saatleri…

BİM, A101, ŞOK bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri

Tam kapanma kararının ardından sonra İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde zincir marketlerin çalışma saatleri ile ilgili olarak da yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini haberimizde derledik.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Tam kapanmadan önceki son günde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için market çalışma saatlerinde de yeniden düzenlemeye gidildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.
Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

a101

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 17:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu (Pazar günü hariç) 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

bim

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 17:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu (Pazar günü hariç) 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

şok

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 17:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu (Pazar günü hariç) 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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İçişleri Bakanlığı a101 Bim Şok tam kapanma

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