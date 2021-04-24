BİM, A101, ŞOK market hafta sonu çalışma saatleri! Haftasonu A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri merak edilir hale geldi. Bilindiği üzere; 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler belirlenen süre zarfında ve saatlerde hizmet verebilecek. Sabah saatleri itibarıyla evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 24-25 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri belli oldu.
Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”
Yani hafta sonu BİM, A101, ŞOK ve Onur Market dahil olmak üzere tüm marketler 10:00-17:00 arası açık olacaklar.
Genelgede yer alan bilgilere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.”
Dolayısıyla zincir marketler hafta içi saat 10:00’da açılacaklar ve en fazla 18:00’e kadar açık kalacaklar.
İstanbul'da ise zincir marketler saat 17:30'da kapatacaklar. Bu nedenle İstanbul'da BİM, A101, ŞOK gibi marketler hafta içi de 17:30'da kapatacaklar.