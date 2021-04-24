BİM, A101, ŞOK market hafta sonu çalışma saatleri! Haftasonu A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri merak edilir hale geldi. Bilindiği üzere; 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler belirlenen süre zarfında ve saatlerde hizmet verebilecek. Sabah saatleri itibarıyla evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 24-25 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri belli oldu.

A101, ŞOK VE BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? HAFTA SONU BİM, A101 VE ŞOK KAÇA KADAR AÇIK?

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”