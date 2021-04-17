BİM, A101, ŞOK market kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma ve kapanma saatleri...

Koronavirüs vaka oranlarının ani yükselişi sonrası yayınlanan kısmi kapanma genelgesi ie birlikte BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri tekrardan güncellendi. Vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olduğunu ve kaçta kapandığını merak ediyor. Peki BİM, A101, ŞOK market kaça kadar açık?

BİM, A101 VE ŞOK MARKET KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Yayınlanan genelgede bulunan bilgilere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.”

Yani zincir marketler hafta içi saat 10:00’da açılacaklar ve en fazla 18:00’e kadar açık kalacaklar. İstanbul'da ise zincir marketler saat 17:30'da hizmet vermeyi bitirecekler. Bu sebeple İstanbul'da BİM, A101, ŞOK gibi marketler hafta içi 17:30'da kapatacaklar.

BİM, A101, ŞOK HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER HAFTA SONU KAÇTA AÇILIYOR?

Kısmi kapanma genelgesinde bulunan ifadelere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”

Yani karara göre hafta sonu BİM, A101 ve ŞOK market dahil olmak üzere tüm marketler 10:00-17:00 saatleri arası açık olacaklar.

