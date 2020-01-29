BİM AirPods 2 satacak

Apple, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Apple H1 çipi ile gelen ve kablosuz şarj kutusuna (isteğe bağlı) sahip AirPods 2 modelini satışa sunmuştu. Apple Store’da 1.099 TL’ye satılan 2. nesil AirPods için BİM düğmeye bastı. BİM uygun fiyata 2. nesil AirPods

modelini satacağını açıkladı.

31 Ocak 2020 tarihinden itibaren BİM mağazalarında 849 TL’den satışa sunulacak olan 2. nesil AirPods, peşin fiyatına 6 taksit ile satın alınabilecek. Apple Türkiye garantili olacak olan bu modelin şarj kusu kablosuz şarjı desteklemeyecek. Eğer dilerseniz ayıca kablosuz şarj kutusunu satın alabilirsiniz.

Piyasa değerinin 250 TL daha altına satılacak olan 2. nesil AirPods’u, ilk nesil AirPods’a sahip değilseniz almanızı öneriyoruz. Eğer ilk nesil AirPods’a sahipseniz ve yükseltme yapmak istiyorsanız tercihiniz 2. nesil AirPods değil AirPods Pro olmalı.

2. NESİL AIRPODS ÖZELLİKLERİ



Gücünü yeni Apple H1 kulaklık çipinden alan AirPods, Hey Siri komutunu artık destekliyor. Yani Siri’yi aktifleştirmek için Hey Siri demeniz yeterli. Bu özelliklerin dışında AirPods 2 maalesef ki ilk nesile göre farklı yenilik sunmuyor.