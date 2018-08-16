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Bim akıllı çocuk takip saati satacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Bim, yakında Alcatel akıllı çocuk takip saati satmaya başlayacak. Çocuğunuzun güvenliğine önem veriyorsanız, Alcatel akıllı çocuk takip saati ile çocuğunuzu an ve an izleyebilirsiniz.

Bim akıllı çocuk takip saati satacak!

Bim, elektronik ürün kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Bim şimdi de Alcatel’in akıllı çocuk takip saatini satacak. 18 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bim mağazalarında satılacak olan Alcatel imzalı akıllı çocuk takip saati sadece 349 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Çocuğunun güvenliğine önem veren aileler için geliştirilen bu akıllı saat bakalım neler sunuyor?

Alcatel akıllı çocuk takip saati özellikleri

Acil durumda çocuğunuz SOS tuşuna basarak size ve önceden rehbere tanımladığınız kişilere hem mesaj ile konum gönderebilir ve arama yapabilir. Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati IP65 sertifikası seviyesinde suya ve toza dayanıklılıklı bir yapıya sahip.

370 mAh bataryası ile uzun pil ömrüne sahip olan Alcatel Move Time Akıllı Çocuk saatinin 2 farklı renk seçeneği yer alıyor. Sim kart desteğinin de bulunduğu bu akıllı saat, çocuğunu an ve an izlemek isteyenler için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

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