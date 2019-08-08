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Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bim, 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren mağazalarda indirimli satılacak ürünleri açıkladı. 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünlerin listelendiği Bim Aktüel kataloğunda gıda ürünlerinin bolluğu dikkat çekiyor. İşte indirimli ürünlerle ilgili detaylar...

Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 13 Ağustos’tan itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda indirimli kahvaltılıklar, kahve çeşitleri ve tatlı malzemeleri bulunuyor İşte 13 Ağustos BİM Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...

13 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tuzlu Tereyağı Kebir 1 kg = 42,50TL

Kaşar Peyniri Sütaş 1 kg = 31,50TL

Bitkisel Karışım Sıvı Yağ Kızartma Ustası Yudum 2 lt = 17,95 TL

Klasik Beyaz Peynir Aknaz Gurme 500 gr = 16,95 TL

Taze Beyaz Peynir 400 gr Tarım Kredi = 12,95 TL

Labne Pınar 400 gr = 9,5 TL

Cam Kavanoz Bardak Gold Kahve VİP 100 gr = 11,95 TL

Espresso Vip 80 g = 8,95 TL

Hazır Sütlü Menengiç Kahvesi 150 g = 6,45 TL

Damla Sakızlı Türk Kahvesi 150 g = 6,45 TL

Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g = 6,45 TL

Filtresiz Elma / Alıç / İncir Sirkesi Tarihi Odunpazarı 500 ml = 2,25 TL

Kahve Sütü Cafe Cream 10x7,5 ml = 2,5 TL

Toz Milkshake Çikolatalı/ Muzlu/Çilekli Dr Oetker = 2,65 TL

Pasta Süsü Dr Oetker 10 gr = 1,95 TL

Puding Kakaolu 196 gr/ Muzlu 125 gr/ Çilekli 125 gr Dr Oetker = 6,95 TL

Puding Kakaolu 196 gr/ Çikolata Parçalı 115 gr/ Bitter Çikolatalı 111 gr Dr Oetker = 6,95 TL

Fermente Edilmiş Tahıl İçeceği Karadutlu / Ananaslı / Ballı Muzlu Booza 330 ml = 3,45 TL

Ekşi Maya Dr Oetker 2x35 gr = 2,75 TL

Hızlı Maya Dr Oetker 2x32 gr = 2,25 TL

Ketçap 460 gr / Mayonez 395 gr Set Heinz = 14,95 TL

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