Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim’in güncel aktüel kataloğu yayımlandı. 2 Ağustos tarihli BİM Aktuel kataloğunda ilgi çekebilecek pek çok farklı ürün bulunuyor. Bunlardan özellikle mutfak aileleri ve Kurban Bayramı öncesine uygun olarak bavullar ve çocuk deniz ürünleri dikkat çekiyor. 2 Ağustos’tan itibaren BİM müşterileri davlumbaz, Türk kahvesi makinesi, fırın, set üstü ocak, bavullar, elektrik süpürgesi; çocuk mayoları, şortları, cep telefonu gibi ürünlerin olduğu katalogdan detaylar...
Yüz tanıma özellikli, 8 çekirdek işlemcili, Android işletim sistemine sahip, 8 MP arka kameralı, 16 GB dahili hafızalı, çift sim kart desteğine sahip 2 yıl garantili Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL
Zaman ayarlı, ayarlanabilir termostatlı, paslanmaz ızgaraları ve 2 yıl garantili Kumtel Tavuk Çevirmeli Turbo Fırın 349 TL
4 yıl garantili King'den Kısmet Türk Kahvesi Makinesi 219 TL
Kablosuz kullanım özelliği ile suyu sıcak tutan Keysmart Çay Makinesi 149 TL
Yıkanabilir filtreli, 3 hız kademeli, yüksek emiş gücü sağlayan 2 yıl garantili Kumtel Cam Davlumbaz 229 TL
Otomatik çakmaklı, kolay temizlenebilen siyah cam, doğalgaz ayarlı Kumtel Set Üstü Cam Ocak 299 TL
Paşabahçe 7 parça Su Seti 26,90 TL
Paşabahçe Invitation Oval Tekli Tabak 5,95 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 19,90 TL
Havlulu Mutfak Önlüğü 11,90 TL
Çok Amaçlı Silikon Eldiven 29,90 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL (3 yıl garantili)
Arzum Buharlı Ütü 139 TL
Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 75 TL
Büyük Boy valiz 109 TL
Orta Boy Valiz 99 TL
Küçük Boy Valiz 89 TL
Çocuk valiz 99 TL
Kız Erkek Çocuk Lisanslı Şort Takımı 14,90 TL
Erkek Çocuk Lisanslı Mayo 9,95 TL
Kadın Zirkon Taş Kolye 8,95 TL
Erkek Deri Kemer 19,90 TL
Ayarlanabilir Ayaklı Basket Potası 24,90 TL
Kadın El Cüzdanı 12,90 TL
Erkek El Çantası 19,90 TL
Erkek Deri Kemer 19,90 TL
Kartlık 6,95 TL
Renkli Yazı Tahtası 27,50 TL
Erkek El çantası 19,90 TL
Farklı modellerde Taşlı Şapka 19,90 TL
Kadın Terlik 9,90 TL
Erkek Günlük Ayakkabı 24,90 TL
Barbie Mini Bebek 12,90 TL
Basketbol Potası 24,90 TL
Oyuncak Tren Seti 22,90 TL
Havlu Mutfak Önlüğü 11,90 TL
Çok Amaçlı Silikon Eldiven 29,90 TL
Kumanda veya telefon ile kontrol edilebilen, otomatik kalkış ve iniş özelliklerine sahip, 2 yıl garantili Corby Kameralı Drone 209 TL
Rebul 100 ml Erkek-Kadın Parfüm 19,95 TL
Adidas 150 ml Erkek-Kadın Deodorant 12,95 TL
Adidas 100 ml Parfüm 12,95 TL
Naturellovie Makyaj Fırça Seti 24,95 TL
Makyaj Ürünleri Çanta 8,95 TL
Max Factor Maskara 24,95 TL
Orkid 30 Adet Platinum Hijyenik Ped 11,95 TL
Orkid 22 Adet Platinum Hijyenik Ped 11,95 TL
Orkid 28 Adet Hijyenik Ped 6,50 TL
Scarlett Günlük Hijyenik Ped 3,95 TL
Hijyenik Ped Kutusu 2,75 TL
Vi-Vet 250 gr Granül Sir El Ağdası Seti 19,95 TL
Elidor Şampuan 550 ml 15,90 TL
Sleepy Bebek Bakım Örtüsü 9,95 TL
Bebek Tırnak Bakım Seti 5,95 TL
Bebek Tırnak ve Fırça Seti 9,95 TL
Colgate Diş Fırçası + Beyazlatıcı Kalem 39,95 TL
Elips Tarak 7,95 TL
Bebek Sabunluğu 7,95 TL
Vione Köpük Sabun 250 ml 7,95 TL
Yara Bandı 2,95 TL
Mini Çanta 6,95 TL
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