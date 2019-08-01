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Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bim, Kurban Bayram’ı öncesi müşterileri için indirimler sunuyor. 2 Ağustos Bim Aktüel kataloğunda derin dondurucu ve davlumbaz dahil mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Bunun yanından aktüel ürünler kataloğunda Bayram tatiline de uygun olarak deniz malzemeleri ve bavul çeşitleri yer alıyor. İşte 2 Ağustos 2019 Bim Aktüel Kataloğu ve ürünlerin detayları...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim’in güncel aktüel kataloğu yayımlandı. 2 Ağustos tarihli BİM Aktuel kataloğunda ilgi çekebilecek pek çok farklı ürün bulunuyor. Bunlardan özellikle mutfak aileleri ve Kurban Bayramı öncesine uygun olarak bavullar ve çocuk deniz ürünleri dikkat çekiyor. 2 Ağustos’tan itibaren BİM müşterileri davlumbaz, Türk kahvesi makinesi, fırın, set üstü ocak, bavullar, elektrik süpürgesi; çocuk mayoları, şortları, cep telefonu gibi ürünlerin olduğu katalogdan detaylar...

2 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yüz tanıma özellikli, 8 çekirdek işlemcili, Android işletim sistemine sahip, 8 MP arka kameralı, 16 GB dahili hafızalı, çift sim kart desteğine sahip 2 yıl garantili Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL

Zaman ayarlı, ayarlanabilir termostatlı, paslanmaz ızgaraları ve 2 yıl garantili Kumtel Tavuk Çevirmeli Turbo Fırın 349 TL

4 yıl garantili King'den Kısmet Türk Kahvesi Makinesi 219 TL

Kablosuz kullanım özelliği ile suyu sıcak tutan Keysmart Çay Makinesi 149 TL

Yıkanabilir filtreli, 3 hız kademeli, yüksek emiş gücü sağlayan 2 yıl garantili Kumtel Cam Davlumbaz 229 TL

Otomatik çakmaklı, kolay temizlenebilen siyah cam, doğalgaz ayarlı Kumtel Set Üstü Cam Ocak 299 TL

Paşabahçe 7 parça Su Seti 26,90 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tekli Tabak 5,95 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 19,90 TL

Havlulu Mutfak Önlüğü 11,90 TL

Çok Amaçlı Silikon Eldiven 29,90 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL (3 yıl garantili)

Arzum Buharlı Ütü 139 TL

Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 75 TL

Büyük Boy valiz 109 TL

Orta Boy Valiz 99 TL

Küçük Boy Valiz 89 TL

Çocuk valiz 99 TL

Kız Erkek Çocuk Lisanslı Şort Takımı 14,90 TL

Erkek Çocuk Lisanslı Mayo 9,95 TL

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Kadın Zirkon Taş Kolye 8,95 TL

Erkek Deri Kemer 19,90 TL

Ayarlanabilir Ayaklı Basket Potası 24,90 TL

Kadın El Cüzdanı 12,90 TL

Erkek El Çantası 19,90 TL

Erkek Deri Kemer 19,90 TL

Kartlık 6,95 TL

Renkli Yazı Tahtası 27,50 TL

Erkek El çantası 19,90 TL

Farklı modellerde Taşlı Şapka 19,90 TL

Kadın Terlik 9,90 TL

Erkek Günlük Ayakkabı 24,90 TL

Barbie Mini Bebek 12,90 TL

Basketbol Potası 24,90 TL

Oyuncak Tren Seti 22,90 TL

Havlu Mutfak Önlüğü 11,90 TL

Çok Amaçlı Silikon Eldiven 29,90 TL

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Kumanda veya telefon ile kontrol edilebilen, otomatik kalkış ve iniş özelliklerine sahip, 2 yıl garantili Corby Kameralı Drone 209 TL

Rebul 100 ml Erkek-Kadın Parfüm 19,95 TL

Adidas 150 ml Erkek-Kadın Deodorant 12,95 TL

Adidas 100 ml Parfüm 12,95 TL

Naturellovie Makyaj Fırça Seti 24,95 TL

Makyaj Ürünleri Çanta 8,95 TL

Max Factor Maskara 24,95 TL

Orkid 30 Adet Platinum Hijyenik Ped 11,95 TL

Orkid 22 Adet Platinum Hijyenik Ped 11,95 TL

Orkid 28 Adet Hijyenik Ped 6,50 TL

Scarlett Günlük Hijyenik Ped 3,95 TL

Hijyenik Ped Kutusu 2,75 TL

Vi-Vet 250 gr Granül Sir El Ağdası Seti 19,95 TL

Elidor Şampuan 550 ml 15,90 TL

Sleepy Bebek Bakım Örtüsü 9,95 TL

Bebek Tırnak Bakım Seti 5,95 TL

Bebek Tırnak ve Fırça Seti 9,95 TL

Colgate Diş Fırçası + Beyazlatıcı Kalem 39,95 TL

Elips Tarak 7,95 TL

Bebek Sabunluğu 7,95 TL

Vione Köpük Sabun 250 ml 7,95 TL

Yara Bandı 2,95 TL

Mini Çanta 6,95 TL

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BİM bim aktüel indirimli ürünler

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