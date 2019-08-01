Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim’in güncel aktüel kataloğu yayımlandı. 2 Ağustos tarihli BİM Aktuel kataloğunda ilgi çekebilecek pek çok farklı ürün bulunuyor. Bunlardan özellikle mutfak aileleri ve Kurban Bayramı öncesine uygun olarak bavullar ve çocuk deniz ürünleri dikkat çekiyor. 2 Ağustos’tan itibaren BİM müşterileri davlumbaz, Türk kahvesi makinesi, fırın, set üstü ocak, bavullar, elektrik süpürgesi; çocuk mayoları, şortları, cep telefonu gibi ürünlerin olduğu katalogdan detaylar...

2 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yüz tanıma özellikli, 8 çekirdek işlemcili, Android işletim sistemine sahip, 8 MP arka kameralı, 16 GB dahili hafızalı, çift sim kart desteğine sahip 2 yıl garantili Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL

Zaman ayarlı, ayarlanabilir termostatlı, paslanmaz ızgaraları ve 2 yıl garantili Kumtel Tavuk Çevirmeli Turbo Fırın 349 TL

4 yıl garantili King'den Kısmet Türk Kahvesi Makinesi 219 TL

Kablosuz kullanım özelliği ile suyu sıcak tutan Keysmart Çay Makinesi 149 TL

Yıkanabilir filtreli, 3 hız kademeli, yüksek emiş gücü sağlayan 2 yıl garantili Kumtel Cam Davlumbaz 229 TL