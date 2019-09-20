Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 20 Eylül’den itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda elektrikli bisiklet, Samsung Galaxy A30 cep telefonu, Fakir elektrikli süpürge ve tefal buharlı ütü bulunuyor. İşte 20 Ağustos BİM Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...
Elektrikli Bisiklet = 1,999 TL
Cep Telefonu Samsung Galaxy A30 = 1.799 TL
Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 4A Atria = 479 TL
Buharlı Ütü = 189 TL
Blender Seti = 159 TL
Erkek Bakım Seti = 129 TL
Saç Düzleştirici = 59,90 TL
Değirmen Baharatlık = 11,90 TL
Salata Kurutucusu = 15,90 TL
3'lü Meşrubat Bardağı = 8,50 TL
3'lü Su Bardağı = 8,50 TL
Granit Efektli Pankek Tavası = 24,90 TL
Lisanslı Amerikan Servis = 2,95 TL
Limonluk = 11,90 TL
Çocuk Klasikleri = 3,95 TL
Satranç Takımı = 17,50 TL
Çek-Bırak Uçaklar = 7,95 TL
Lisanslı Sürpriz Yumurta = 3,50 TL
İnşaat Aracı = 9,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler = 2,95 TL
Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü = 49,90 TL
Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü = 39,90 TL
Büyük Boy ABS Valiz = 109,90 TL
Orta Boy ABS Valiz = 99,00 TL
Fitted Penye Çarşaf Çift Kişilik = 19,90 TL
Fitted Penye Çarşaf Tek Kişilik = 16,90 TL
2’li Yastık Alezi = 14,90 TL
Kapitone Çift Kişilik Yatak Alezi = 29,90 TL
Silikon Elyaf Yastık = 12,50 TL
Bornoz Kadın-Erkek = 44,90 TL
Banyo Havlusu = 16,50 TL
Yüz Havlusu = 16,50 TL
Ayak Havlusu = 6,50 TL
2’li Banyo Paspas Seti = 34,90 TL
Welsoft Patik Kadın = 8,95 TL
Welsoft Patik Çocuk = 7,95 TL
Şal Kadın = 6,95 TL
Polar Battaniye = 14,90 TL
Casual Ayakkabı Erkek = 39,90 TL
Ayakkabı Kadın = 29,90 TL
Makaslı Dikiş Seti = 5,95 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum