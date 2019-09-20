Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 20 Eylül’den itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda elektrikli bisiklet, Samsung Galaxy A30 cep telefonu, Fakir elektrikli süpürge ve tefal buharlı ütü bulunuyor. İşte 20 Ağustos BİM Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...

20 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elektrikli Bisiklet = 1,999 TL

Cep Telefonu Samsung Galaxy A30 = 1.799 TL

Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 4A Atria = 479 TL

Buharlı Ütü = 189 TL

Blender Seti = 159 TL

Erkek Bakım Seti = 129 TL

Saç Düzleştirici = 59,90 TL

Değirmen Baharatlık = 11,90 TL

Salata Kurutucusu = 15,90 TL

3'lü Meşrubat Bardağı = 8,50 TL

3'lü Su Bardağı = 8,50 TL

Granit Efektli Pankek Tavası = 24,90 TL

Lisanslı Amerikan Servis = 2,95 TL

Limonluk = 11,90 TL

Çocuk Klasikleri = 3,95 TL

Satranç Takımı = 17,50 TL

Çek-Bırak Uçaklar = 7,95 TL

Lisanslı Sürpriz Yumurta = 3,50 TL

İnşaat Aracı = 9,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler = 2,95 TL

Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü = 49,90 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü = 39,90 TL

Büyük Boy ABS Valiz = 109,90 TL

Orta Boy ABS Valiz = 99,00 TL