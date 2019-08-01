Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 6 Ağustos’tan itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda indirimli parfüm çeşitleri ve makyaj malzemeleri bulunuyor. İşte 6 Ağustos Bim Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...

6 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Rebul EDP Parfüm 100 ml 19,95

Adidas Deodorant 150 ml 12,95

Adidas After Shave 100 ml 12,95

Makyaj Fırça Seti NatureLove 24,95

Makyaj Ürünleri Carla 8,95

Max Factor Maskara 24,95

Platinum Hijyenik Ped 11,95

Hijyenik Ped Günlük 6,50

Günlük Hijyenik Ped Scarlett 3,95

Ped Kutusu 2,75

Granül Sir El Ağdası Seti Vi-Vet 250 g 19,95

Elidor Şampuan 650 ml 15,90

Duş Jeli LPM 2x250 ml 14,50

Sleepy Bebek Bakım Örtüsü 9,95

Bebek Tırnak Bakım Seti 5,95

Bebek Tarak ve Fırça Seti Lionesse 9,95

Köpük Sabun Vione 250 ml 7,95

Bebek Sabunluğu 7,95

Yara Bandı Megaplast 2,95

Mini Çanta 6,95

Hindistan Cevizi Yağı Softem 150 gr 17,95

Colgate Diş Fırçası + Beyazlatıcı Kalem 39,95