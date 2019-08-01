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Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bim, 6 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren mağazalarda indirimli satılacak ürünleri açıkladı. 6 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünlerin listelendiği Bim Aktüel kataloğunda özellikle parfümler ve makyaj malzemeleri öne çıkıyor. İşte indirimli ürünlerle ilgili detaylar...

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 6 Ağustos’tan itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda indirimli parfüm çeşitleri ve makyaj malzemeleri bulunuyor. İşte 6 Ağustos Bim Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...

6 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Rebul EDP Parfüm 100 ml 19,95

Adidas Deodorant 150 ml 12,95

Adidas After Shave 100 ml 12,95

Makyaj Fırça Seti NatureLove 24,95

Makyaj Ürünleri Carla 8,95

Max Factor Maskara 24,95

Platinum Hijyenik Ped 11,95

Hijyenik Ped Günlük 6,50

Günlük Hijyenik Ped Scarlett 3,95

Ped Kutusu 2,75

Granül Sir El Ağdası Seti Vi-Vet 250 g 19,95

Elidor Şampuan 650 ml 15,90

Duş Jeli LPM 2x250 ml 14,50

Sleepy Bebek Bakım Örtüsü 9,95

Bebek Tırnak Bakım Seti 5,95

Bebek Tarak ve Fırça Seti Lionesse 9,95

Köpük Sabun Vione 250 ml 7,95

Bebek Sabunluğu 7,95

Yara Bandı Megaplast 2,95

Mini Çanta 6,95

Hindistan Cevizi Yağı Softem 150 gr 17,95

Colgate Diş Fırçası + Beyazlatıcı Kalem 39,95

Colgate Diş Macunu 130 gr 9,95

EliAps Tarak 7,95

Tursil Toz Deterjan 6 kg 24,95

Çamaşır Deterjanı Omo Sıvı 1950 ml + Yumoş 1008 ml 37,90

Ultra Çamaşır Suyu Domestos 2000 g + Cif Krem 1500 ml 20,90

Derz Temizleyici Hyper Active 1000 ml 7,95

Scotch Brite Temizlik Bezi 6,95

Ahşap ve Sert Yüzey Temizleyici Fakir Magic 1000 ml 5,95

WC Kokusu Bref 9,75

Tül Perde ve Çamaşır Beyazlatıcı Bind Activat 500 g 4,95

Lavabo-Fayans Temizleyici Jel Mr. Bee 750 ml 5,95

Nitril Eldiven Dolphin M-L 3,95

Dayanıklı Çöp Torbası Parex Jumbo boy 6,95

Kağıt Havlu Quenn 12 Rulo21,95

Parfümlü Tuvalet Kağıdı Quenn 24 Rulo29,95

Parex Comfort Bulaşık Süngeri 5,95

Parex Bulaşık Altlığı 4,50

Parex Magic Maxx Temizlik Bezi 4,95

Dev Mutfak Havlusu Blume 300 Yaprak 4,95

Bulaşık Fırçası 4,95

Sıvı Sabun Savon De Royale 640 ml 9,95

Peçete Ecco Soft 2,95

Islak Havlu Ivory 8,95

Un Efsane 10 kg 19,95

Biber Destan 250 g 5,75

Kimyon Destan 200 g 5,50

Kekik Destan 150 g 6,75

Baldo Pirinç Efsane 5 kg 37,50

Fırın Torbası Koroplast 2,95

Çift Kilitli Buzdolabı Poşeti Koroplast 4,95

Streç Film Koroplast 9,95

Kurban Poşeti Protex 5,75

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 18,90


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