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BİM aktüel ürünler neler? 5 Mart'tan itibaren uygun fiyata buzdolabı fırsatı

04.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler neler? 5 Mart'tan itibaren uygun fiyata buzdolabı fırsatı

BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 Cuma günü satışı başlayacak ürünler için yayınlandı. 3 sayfa şeklinde yayınlanan listede ürünlerin fiyatları ile ilgili bilgiler de tüketici ile paylaşıldı. Kataloğa göre 5 Mart 2021 tarihinde satılacak olan BİM kataloğu aktüel ürünleri neler? İşte uygun fiyata buzdolabı ve diğer BİM aktüel ürünleri...

BİM market zincirlerinin yayınladığı BİM aktüel ürünler katalogu 5 Mart 2021 tarihi için yayınlandı. Tüketici birbirinden güzel, farklı kategorilerde ve ucuz ürünleri almak için BİM aktüel katalogunu araştırmaya koyuldu. Peki BİM marketleri aktüel ürünleri neler? 5 Mart tarihinde hangi ürünler mevcut?

5 Mart'ta satışı başlayacak katalog ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar istedikleri ürünü kendisine en yakın mağazaya giderek temin edebilecek. Öte yandan ürünler her mağazada sınırlı sayılarda bulunacak.

5 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

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5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında fincanlı filtre kahve makinesi, blender seti, çok amaçlı dolap,cam set üstü ocak, tek fiyat çelik ürünler, buzdolabı, çelik termos, döküm tencere, manuel rondo, çok amaçlı dolap, ve saklama kabı gibi ürünler bulunuyor. Katalogda dikkat çeken en önemli ürün ise 1.599 TL'ye satılan uygun fiyatlı buzdolabı oldu.

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5 Mart 2021 BİM aktüel ürünleri listesinin ikinci sayfasında ise buhar jeneratörlü ütü, ortopedik yastık, termal tayt, uydu alıcılı smart tv, koltuk örtüsü, değişik türlerde oyuncaklar, pelüş cüzdan ve araç telefon tutucu yer aldı.

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BİM aktüel ürünler katalogunun son sayfasında ise çift fonsiyonlu kek kalıbı çeşitleri, cam kase, Türk kahvesi makinesi, cam tabak, bardak çeşitleri, krema pompası, sunum tabağı ve dijital mutfak tartısı gibi değişik türde mutfak ürünleri bulunuyor.


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