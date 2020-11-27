BİM çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre BİM market açılış ve kapanış saatleri nedir?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının kış ayları ile birlikte artmasının ardından yeni yönetmelikler yayınlanarak, bulaş sayısını azaltmak için bazı tedbirler alındı. Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği bakkal, market, AVM gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerlerin çalışma saatleri tekrar güncellendi. BİM 'in hafta sonu çalışma saatleri hafta sonları en çok aranan konulardan birisi oldu. İşte güncel BİM çalışma saatleri...

BİM MARKETİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs yasaklarının tekrar gündem olmasıyla birlikte, gıda alışverişlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar BİM gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yani düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. BİM market saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. Yeni düzenleme ile birlikte BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA, Migros gibi zincir marketler saat 10:00 itibari ile açılacak.

BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

20 Kasım’dan itibaren uygulamaya alınan bazı kısıtlamaların ardından vatandaşlar alışveriş yapacakları yerlerin çalışma saatlerini net olarak öğrenmek istiyor. Sabah saat 10:00'da açılan BİM saat kaçta kapanıyor? A101'in da çalışma saatleri yeni düzenlemeyle güncellendi ve sabah 10:00'da açılırken akşam 20:00'da kapalı kalacak.