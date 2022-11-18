BİM çalışma saatleri nedir, pazar günü açık mı? BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan BİM çalışma saatleri insanlar tarafında araştırılan konulardan biridir. Dönemsel olarak getirdiği katalog ürünlerini almak isteyenlerin BİM açılma saati ve kapanma saati önemli konular arasında yer alıyor. Hem market ihtiyacını hem de katalog ürünlerini almak isteyenlerin bilmek istediği açılış ve kapanış saatleri oldukça önem arz ediyor.

BİM şubeleri saat kaçta açılıyor?

Yurt dışında da şubeleri olan ve milyonlarca insana hizmet veren BİM portföyünde yaklaşık olarak 850 ürün bulunur. Tüm bunların dışında haftalık olarak birçok grupta da aktüel ürün satışı yapar. BİM açılış saati ve BİM kapanış saati özellikle aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından merak edilir. BİM çalışma saatleri Türkiye'de bulunan bütün şubelerde aynıdır. BİM mesai saatleri sorusu hafta içi ve hafta sonu değişmeksizin sabah 09.00'da başlar.

BİM öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder. BİM çalışanları vardiyalı sisteme göre çalışırlar. Açılış - kapanış saatlerine göre çalışan bir markettir. Sadece cuma günleri öğle namazı saatinde kapalı olan BİM çalışma saatleri içerisinde öğle arası tatili bulunmaz. BİM cuma çalışma saatleri de sadece cuma namazı saatlerinde kapalıdır.

BİM şubeleri saat kaçta kapanıyor?

BİM açılış saati haftanın her günü sabahları saat 09.00'dır. BİM açılış saati itibarıyla hizmet vermeye başlar ve BİM mesai saatleri içerisinde hizmet verir. BİM kapanma saati ise hafta içi ve hafta sonu saatleri farklılık göstermeden saat 21.00'dır.

BİM cumartesi pazar kaça kadar açık?

Hafta sonları halka hizmet vermeye devam eden BİM hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi çalışma saatleriyle aynı şekildedir. BİM cumartesi ve pazar günler sabah saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet verir. Haftanın her günü müşteriye hizmet vermek adına aynı saatler aralığında açılır ve kapanır.

Pazar günü BİM açık mı?

Uzun yıllardır zincir marketler arasında önemli bir yere sahip olan BİM marketleri özellikle aktüel ürünleriyle gündeme gelir. Aktüel ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken BİM, pazar günleri de dâhil olmak üzere haftanın yedi günü halka hizmet verir. Çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu değişmeksizin aynı saatlerde çalışma sürecinde olan BİM mağazalarında pazar günü tatili yoktur.



