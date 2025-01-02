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BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor! 3 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor! 3 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
02.01.2025 13:06
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 3 Ocak 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Altınyıldız ürünleri Bim kataloğunu süslüyor!

4

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Koton'dan Tommy Hilfiger'a en sevilen markaların ürünleri indirimde. Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Montlarda indirimli ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fırın, baharat öğütücü, elektrikli süpürge ve dahası

1

Sizin için seçtiklerimiz

Çok satanlarda birinci! Şarjlı araç süpürgesi burada indirimde.

Parex mop seti 329 TL!

2

Sizin için temizlik aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Temizliği kolaylaştıracak moplar indirimde burada!

Çamaşır sepetlerindeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı olan ürünler Bim'de

3

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki bütün mutfak ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Kahvelerdeki indirimlere göz atmak için buraya tıklayın.

Ve çocukların yüzünü güldürecek çeşit çeşit oyuncaklar da burada!

5

6

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimde olan bütün oyuncakları burada bulabilirsiniz.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'lar burada indirimde sizi bekliyor.

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