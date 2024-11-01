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BİM'e Arnica toz torbasız süpürge geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Arnica toz torbasız süpürge geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Arnica toz torbasız süpürge geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 1 Kasım 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TCL ve Dijitsu akıllı TV'lerde uygun fiyatlar

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

TCL'den Samsung'a tüm televizyon modelleri burada.

Elektronik kategorisindeki bütün indirimleri burada görebilirsiniz.

Pratik gereçlerle mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltın

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bim 3

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak kategorisinde indirimde olan tüm ürünleri burada bulabilirsiniz.

Boy boy çeşit çeşit hurç modellerinde kaçırılmayacak fiyatlar

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Büyük beden eşofman, polar üst ve pijama takımlarının fiyatları en dipte!

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Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Giyimden aksesuara onlarca üründeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çocukları sevindirecek oyuncaklar burada

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukların yüzünü güldürecek çeşit çeşit oyuncaklardaki indirimler için buraya.

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