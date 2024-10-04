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  4. BİM'e evcil hayvan ürünleri geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e evcil hayvan ürünleri geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.10.2024 10:32
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 4 Ekim 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta evcil hayvan ürünleri, hayvan severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Evcil hayvan ürünlerinin yanı sıra farklı kategorilerde de onlarca ürüne aktüel katalogta yer veren BİM'de başka neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar...

BİM'e evcil hayvan ürünleri geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Evcil hayvan ürünleri, araç aksesuarları nevresim takımları, pratik mutfak gereçleri ve dahası... BİM Aktüel Kataloğu'nun 4 Ekim 2024 Cuma tarihli sayısı yine dopdolu! Bim Cuma Aktüel Kataloğu'nu incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Televizyon, araç içi aksesuarlar ve dahası...

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Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2 bin 990 TL!

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Tavadan saklama kabına Tefal ürünleri indirimde

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Evcil hayvan ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Çift kişilik nevresim takımı, battaniye...

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Ve çocuklar da unutulmamış!

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