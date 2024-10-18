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BİM'e Fakir dikey şarjlı süpürge geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Fakir dikey şarjlı süpürge geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Fakir dikey şarjlı süpürge geliyor! 18 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.10.2024 13:53
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 18 Ekim 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta spor ekipmanlarından ev yaşam ürünlerine yok yok! BİM cuma aktüel ürünlerini merak edenler için hazırladığımız içeriğimizde BİM Aktüel Kataloğu'nun tamamına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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