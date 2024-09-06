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  4. BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.09.2024 09:47
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 6 Eylül 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta pratik mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine yok yok! BİM cuma aktüel ürünlerini merak edenler için hazırladığımız içeriğimizde BİM Aktüel Kataloğu'nun tamamına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

BİM'e Kumtel Derin Dondurucu geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

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