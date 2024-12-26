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BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 27 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
26.12.2024 15:00
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 27 Aralık 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Beyaz eşyalar, Kumtel ısıtıcı, Dijitsu akıllı TV ve dahası

1

Sizin için seçtiklerimiz

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Ev yaşam kategorisindeki ürünlerde yok yok!

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Dagi'den Koton'a pijama takımlarındaki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Boy boy valizlerdeki indirimler burada!

Nevresim takımlarında da indirimler var. Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Her mutfağın ihtiyacı ürünler BİM kataloğunda!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

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Paşabahçe ürünlerinde Yılın Son Fırsatları indirimleri devam ediyor. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

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