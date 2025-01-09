Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 9 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 9 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 9 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
09.01.2025 16:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Kataloğu'nun 27 Aralık 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Beyaz eşyalar, Kumtel ısıtıcı, Dijitsu akıllı TV ve dahası

1

Sizin için seçtiklerimiz

Cep telefon aksesuarlarındaki indirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak Souncore hoparlörler de indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Müzik dinleme zevkini gün boyu yaşamanızı sağlayacak Beats kulaklık indirimde, ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde!

2

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimde, burada!

İndirimdeki yemek takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatla satışta!

North Pacific balıkçı makası, sahte yemler ve dahası

3

Sizin için balıkçılık kategorisinde seçtiklerimiz

Olta makinesinden iğneye balık tutarken faydalanabileceğiniz ürünler indirimli fiyatlarla burada.

Dikiş dikmeyi sevenler buraya! Bim'e dikiş malzemeleri geliyor!

4

Sizin için ev-yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

*Dikiş yaparken kullanacağınız ürünler indirimde, burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
İş birliği İçerikleri
BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Evde kahve keyfi! Vazgeçilmeziniz olacak favori kahve makineleri

Evde kahve keyfi! Vazgeçilmeziniz olacak favori kahve makineleri

A101'e Stanley termos geliyor!

A101'e Stanley termos geliyor!

"Gölete girdim, su geçirmedi!" Columbia Crestwood'da fırsat

"Gölete girdim, su geçirmedi!" Columbia Crestwood'da fırsat

"Gölete girdim, su geçirmedi!" Columbia Crestwood'da fırsat

"Gölete girdim, su geçirmedi!" Columbia Crestwood'da fırsat

Makyajda yeni trend!

Makyajda yeni trend!

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Çalışanlar ve yemeklerini haftalık hazırlayanlar için ideal!

Çalışanlar ve yemeklerini haftalık hazırlayanlar için ideal!

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Kitap kurtları buraya!

Kitap kurtları buraya!

Kitap kurtları buraya!

Kitap kurtları buraya!

Her yudumunda eşsiz lezzet! İşte en çok satan kahve çeşitleri

Her yudumunda eşsiz lezzet! İşte en çok satan kahve çeşitleri

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Güvenliğiniz için değer! Çok satan Xiaomi Güvenlik Kamerası indirimde

Güvenliğiniz için değer! Çok satan Xiaomi Güvenlik Kamerası indirimde

Columbia Powder Lite II Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Columbia Powder Lite II Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde

ŞOK'a The North Face mont geliyor!

ŞOK'a The North Face mont geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

A101'e Stanley termos geliyor!

A101'e Stanley termos geliyor!

"Gölete girdim, su geçirmedi!" Columbia Crestwood'da fırsat

"Gölete girdim, su geçirmedi!" Columbia Crestwood'da fırsat

Makyajda yeni trend!

Makyajda yeni trend!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor! 10 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki viyadük çalışması nedeniyle metro seferlerine düzenleme

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki metro seferlerine düzenleme

Sultangazi'de korkunç olay! Sokak ortasında acımasızca katletti... Kanlı infaz kameralara yansıdı

Sultangazi'de korkunç olay! Sokak ortasında acımasızca katletti... Kanlı infaz kameralara yansıdı

Mezarlığa götürüp vahşice katletmişti! Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren katile ceza yağdı

Mezarlığa götürüp vahşice katletmişti! Ceza yağdı

Eastpak DAY PAK'R Sırt Çantası'nın fiyatı 1786 TL'ye düştü

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Boşanma aşamasındaki otobüs şoförü eşini hareket halindeyken bıçakladı! Biber gazı sıktı, ısırdı... Yolcuların can güvenliğini böyle hiçe saydı

Boşanma aşamasındaki otobüs şoförü eşini hareket halindeyken bıçakladı! Biber gazı sıktı, ısırdı... Yolcuların can güvenliğini böyle hiçe saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.