BİM'e Philips airfryer geliyor! 11 Ekim 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

İhtiyaçlarınızı satın almadan önce siz de indirimleri takip edenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun 11 Ekim 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler ve bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için hazırladığımız bu içeriğe göz atmaya ne dersiniz? Bim'de bu hafta airfryerdan termosa mutfak eşyalarından bebek ürünlerine yok yok!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips Airfryer, Thermos, Heifer elektrikli süpürge... Hepsi indirimde

Küçük ev aletleri kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Prime Alışveriş Festivali kapsamında indirimli fiyatla satışa sunulan airfryer modelleri için buraya!

*Blendet setleri de indirimde! Burada bulabilirsiniz.

Philips'ten Karcher'a elektrikli süpürgelerde avantajlı fiyatlar! Buradan inceleyebilirsiniz.

Televizyon, kulaklık, erkek bakım seti ve dahası...

Elektronik kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Kulaklıklarda en dip fiyatlar sizleri bekliyor, burada.

Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirimde olan akıllı televizyonları burada bulabilirsiniz.

Xiaomi, Samsung, Huawei... Dünyaca ünlü markaların indirimdeki akıllı saatlerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Chef's, LAV ve Paşabahçe ürünlerine bakmadan geçmeyin

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paşabahçe ürünleri indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

LAV ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Tavalarda indirimler devam ediyor, buradan ulaşabilirsiniz.

Bebeğinizin ihtiyacı olan tüm ürünlerde dev indirimler

Bebek kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

İndirimdeki mama sandalyelerini burada bulabilirsiniz.

Mama tabağından çatal-bıçağa Prime Alışveriş Festivali'ne özel fiyatlar burada!

Prime Alışveriş Festivali'nde bebek nevresim takımlarında da indirimler var. Ulaşmak için buraya tıklayın.

Bebeğinizin severek oynayacağı oyuncaklarda indirimler

Oyuncak kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Bebeğinizin gelişimine katkı sağlayacak onlarca oyuncakta Prime Alışveriş Festivali'ne özel fiyatlar var. Burada bulabilirsiniz.

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