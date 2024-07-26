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  4. BİM'e Philips Airfryer geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips Airfryer geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
26.07.2024 11:20
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Türkiye'nin en büyük perakende marketlerinden biri olan BİM'in bu haftaki 26 Temmuz 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta en dikkat çeken ürünlerden biri Philips Airfryer oldu. Çok satanlar listelerinde ilk sırada yer alan Philips Airfryer'a avantajlı fiyatla sahip olmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı! BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nı incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek isterseniz işte detaylar!

BİM'e Philips Airfryer geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Philips HD 9650/90 Airfryer 5.999 TL!

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İndirimdeki airfryer modellerini görmek için buraya tıklayın.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için scooter modelleri burada!

Bisikletlerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Yapı market ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Stanley matkaplarda indirim başladı, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Boya setleri, hijyen ürünleri hepsi indirimde

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Boya malzemelerinin fiyatları en dipte, burada!

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Ve çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar...

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